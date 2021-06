Home Connect Plus: Auch Gardena integriert Angebot

Nach Angaben des Anbieters verfolge man schon länger den Gedanken eines offenen Systems. Die Unterstützung von Home Connect Plus sei nun ein weiterer Baustein in den zahlreichen Vernetzungen mit übergreifenden Smart-Home-Plattformen wie Apple HomeKit, Amazon Alexa, Magenta SmartHome oder IFTTT, die das Gardena-System bereits anbieten würde.

Mit Home Connect Plus ist im Mai eine neue Smart-Home-Dachmarke an den Start gegangen, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den App-Dschungel mit dem Smart-Home-Nutzer bislang zu kämpfen haben, konsequent zu lichten – ifun.de berichtete . Auch die für ihre Garten-Accessoires bekannte Husqvarna-Tochter GARDENA nimmt an dem neuen Projekt Teil.

