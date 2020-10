iPhone-Umfrage 2020: Welches iPhone 12-Modell kauft ihr?

Langjähriger Besucher kennen unsere Frage in die Runde: Welches iPhone-Modell soll es denn in diesem Jahr sein? Auch 2020 wollen wir den kurz bevorstehenden Verkaufsstart der neuen iPhone-Generation mit einer überschaubare Umfrage begleiten. Also Bitte: Link aufrufen, Gerät auswählen, und auf „Absenden“ tippen.

So lassen sich bereits morgen ab 14:00 Uhr deutscher Zeit das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro vorbestellen, 21 Tage später, am 6. November sollen dann das kleine iPhone 12 mini und das ganz große iPhone 12 Pro Max folgen. Offiziell in den Verkauf gehen alle Geräte dann genau eine Woche nach dem Start der Vorbestellungen.

In diesem Jahr scheint uns die Auswahl der Geräte besonders interessant. Vor allem das iPhone 12 mini dürfte ob seiner Größe viele iPhone 11 Pro-Nutzer für sich gewinnen – und dies trotz schlechterer Leistungsdaten.

Neben Modell und anvisierter Speichergröße interessiert uns in diesem Jahr einmal mehr die von euch präferierte Farbe. Mit vier Geräte, je drei Speichergrößen und deutlich mehr Farben als im vergangenen Jahr kommt hier eine stattliche Liste an möglichen Kauf-Optionen zusammen, scrollt euch in unserer Liste einfach durch die angebotenen Geräte-Varianten wählt euer Wunsch-Modell und setzt den entsprechenden Haken.

ifun.de iPhone-Umfrage 2020

Wir haben die Übersicht nach Preisen sortiert und starten beim günstigsten iPhone 12 mini ehe wir über iPhone 12 und iPhone 12 Pro beim iPhone 12 Pro Max mit 512GB landen.

Zwischenstand jederzeit abfragen

Solltet ihr noch nicht im Markt für ein neues iPhone sein, dann macht euer Kreuz einfach ganz unten. Damit bietet die iPhone-Umfrage in diesem Jahr 55 Optionen an. Den Zwischenstand der Umfrage-Ergebnisse könnt ihr jederzeit über diesen Link abrufen und einsehen.

Zur Erinnerung: Der Bestellstart morgen um 14:00 Uhr gilt ausschließlich für die beiden mittelgroßen Modelle. Das iPhone 12 Mini und das iPhone 12 Pro Max wird erst ab 6. November als vorbestellbar gelistet.

Unseren Fragebogen haben wir im Text eingebettet. Sollte dessen Anzeige auf eurem Endgerät nicht funktionieren, könnt ihr das Formular über diesen Link direkt aufrufen.