Lidl Elektrotankstellen sind jetzt in die Plus-App des Discounters integriert

Wie im Vorfeld angekündigt, wurden die Funktionen der zuvor separat geführten eCharge-App von Lidl jetzt in die Kunden-App Lidl Plus integriert. Die entsprechend überarbeitete Version der App des Discounters lässt sich mit der Versionsnummer 14.490.3 jetzt im App Store laden. Die eCharge-App wurde dagegen eingestellt.

Hintergrund der Umstellung dürfte nicht zuletzt die Tatsache sein, dass Lidl die Nutzung der vor seinen Filialen installierten Ladesäulen verstärkt als Anreiz und Bonus für wiederkehrende Kunden positionieren will. Der Discounter hat bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass die kostenlose Nutzung der Ladesäulen zukünftig nur noch in Verbindung mit einem Kundenkonto möglich ist.

Mit der Umstellung verbunden bietet der neue Bereich „E-Mobilität“ in der Lidl-App erweiterte Komfortfunktionen für Besitzer von E-Fahrzeugen. So haben Nutzer dort die Möglichkeit, verfügbare Ladesäulen nach Leistungsklasse zu filtern und sich auch zur nächsten freien Lidl-Ladesäule navigieren zu lassen. Der Ladevorgang selbst lässt sich an den auf App-Anbindung umgestellten Ladesäulen per Scan eines QR-Codes aus der Kunden-App von Lidl heraus starten. Ergänzend wird ist in der Lidl-App dann auch eine Übersicht aller in der Vergangenheit durchgeführten Ladevorgänge einsehbar.