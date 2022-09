Game Controller Razer Kishi V2 fürs iPhone verfügbar

Für eine erweiterte Integration und zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten bietet Razer die Produktneuheit begleitend mit Razer Nexus auch eine neue iPhone-App zum Download an. Als Bonus-Feature wird in Verbindung mit der App auch die Möglichkeit beworben, nicht nur Screenshots und Videos vom eigenen Gaming anzufertigen, sondern das eigenen Spiel auch live über Facebook und YouTube als Livestream anzubieten.

Der Razer Kishi V2 orientiert sich dem Hersteller zufolge an dessen Wolverine-V2-Controllern und will mit der gleichen Ausstattung, darunter hochwertige, taktile Microswitch-Tasten für die Eingabe, punkten. Ergänzend erhält der Kishi V2 zwei neue, programmierbare Multifunktionstasten und lässt sich wahlweise mit lokal auf dem iPhone vorhandenen Spielen als auch diversen Streaming-Angeboten nutzen.

