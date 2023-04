iWork-Apps vorübergehend ohne Cloud-Funktionen

Apple dokumentiert im Rahmen seines Systemstatus-Überblicks , dass die Möglichkeiten der gemeinsamen Arbeit an Dokumenten mithilfe der Apps Pages, Numbers und Keynote auf iPhone, iPad und Mac weiterhin für „einige“ Nutzer nicht verfügbar ist. Wenn Apple auf seiner Systemstatus-Übersicht von „einigen Nutzern“ spricht, ist in der Regel ein großer Teil der Anwender betroffen. Die als „Ausfall“ gekennzeichnete Störung tritt offenbar seit den frühen Morgenstunden auf und hat zur Folge, dass der Dienst nur langsam arbeitet oder gar nicht funktioniert.

