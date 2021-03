elago Grip Stand: „MagSafe-Griff“ für die iPhone-Rückseite

Der Anbieter elago baut sein Angebot an mit Apples MagSafe-Zubehör kompatiblen Produkten aus. Neu im Programm ist mit dem elago Grip Stand ein Silikon-Griff, der gleichzeitig als iPhone-Ständer genutzt werden kann.

Zunächst weisen wir nochmal darauf hin, dass die Verwendung des elago-Zubehörs einen vorhandenen MagSafe-Adapter von Apple voraussetzt. Dies sollte allerdings schon beim Blick auf den Preis in Höhe von 12,99 Euro klar sein. Der elago Grip Stand will lediglich weitere Verwendungsmöglichkeiten für das Apple-Ladegerät bieten.

Der Apple-Adapter wird in den in verschiedenen Farben erhältlichen elago-Griff eingesetzt, sodass man das iPhone komfortabel auch in der Hand laden kann. Der Kunststoffbügel an der Halterung kann aber nicht nur als „Fingergriff“ verwendet werden, sondern das iPhone auch bei Verwendung auf dem Tisch in einen angenehmen Winkel bringen.

Der neue Grip Stand ist längst nicht das erste Zubehör von elago, das die Einsatzmöglichkeiten von Apples MagSafe-Teller erweitern soll. So bietet der Hersteller auch die aus Silikon gefertigten Ladesockel MS1 und MS2sowie die Aluminium-Ladestationen MS3 und MS4 an.

elago ist uns durch diverses Kunststoff-Zubehör bekannt, das außergewöhnliche Ideen gerne mal mit gewöhnungsbedürftigem Design kombiniert. Wir erinnern uns hier beispielsweise an AirPod-Hüllen in GameBoy-Optik oder einen Mini-Macintosh als Apple-Watch-Dock.