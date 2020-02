Elago: Neue AirPods-Hüllen im GameBoy-Design

Der auf Schutzhüllen und Cases spezialisierte Anbieter Elago ist in der Vergangenheit immer wieder durch eigenwillige Produktionen für Apple-Fans aufgefallen.

So bietet Elago unter anderem Kunststoff-Überzieher an, die aus der Apple Watch einen klassischen Macintosh oder einen stilisierten Gameboy machen, hat einfache Silikonhüllen und nicht ganz ernst gemeinte AirPods-Haie im Angebot und verziert inzwischen auch die AirPods Pro mit etlichen Hüllen in den unterschiedlichsten Farben.

Neu im Angebot sind nun auch AirPods-Hüllen im GameBoy-Design, die die Ladecases der Ohrhörer nicht unbedingt schützen, sondern in Haushalten mit mehreren AirPods dafür sorgen sollen, dass diese nicht versehentlich den Träger wechseln.

Die GameBoy-Hüllen sind in grau und schwarz mit Karabiner für 14 bzw. 15 Euro erhältlich.

