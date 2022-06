Einheitlicher Ladestandard: Auch die US-Politiker machen Druck

Nachdem das Europäische Parlament bereits die Einführung eines einheitlichen Ladestandards in die Wege geleitet hat, werden ähnliche Bestrebungen auch aus den USA gemeldet . In einem offenen Brief fordern verschiedene Senatoren die amerikanische Handelsministerin Gina Raimondo dazu auf, vergleichbare Regeln auch in den USA zu erlassen.

Insert

You are going to send email to