Nach der Hitzewelle: Xiaomi S2-Ventilator mit App für 75 statt 129 Euro

Mit Blick auf das zurückliegende Wochenende und die anfälligen Lieferketten gilt in diesem Jahr noch mehr, was bereits in den vorangegangenen schon zutraf: Nach wenigen Wochen im Hitzesommer werden auch die letzten Baumarkt-Ventilatoren ausverkauft und die Preise, selbst für sonst günstige Kaltluft-Quellen astronomisch steigen. Gut beraten sind damit all jene Anwender die in Sachen Ventilator schon frühzeitig zugreifen. Eine Chance die beim Xiaomi 2S noch besteht.

Mit Akku, App und „natürlichem Wind“

Der Ventilator mit App-Steuerung, Akku und „natürlicher Windabstrahlung“ geht aktuell für für 74,99 Euro statt 129 Euro über den Tresen und bleibt auch im dritten Jahr seiner Verfügbarkeit weiterhin eine ausgesprochene Kaufempfehlung.

Xiaomi 2S ausprobiert: Smarter Ventilator mit Akku und App

Auf ifun.de zum Marktstart ausführlich vorgestellt, wird der Xiaomi 2S per WLAN in das Heimnetz eingebunden und kann anschließend über die offizielle Xiaomi-Applikation gesteuert werden. Während sich am Ventilator selbst lediglich vier Geschwindigkeitsstufen wählen und das aktive Rotieren des Kopfes zu- bzw. abschalten lässt, lassen sich in der App der Schwenkwinkel sowie die exakte Geschwindigkeit des Ventilators in 100 Stufen festlegen.

Schwenkwinkel und Geschwindigkeit

Zudem hat man hier die Möglichkeit zwischen regulärem Betrieb und der Natur-Stufe zu wählen, die die Geschwindigkeit mit zufälligen Intensitätsveränderungen so beeinflusst, dass sich der abgestrahlte Wind mehr wie ein natürlicher Luftzug und weniger wie konstant laufender Ventilator anfühlt – vor allem nachts ein nettes Alleinstellungsmerkmal.

Und nachts kann der flüsterleise Xiaomi 2S auch mit empfindlichen Ohren problemlos durchgelaufen werden lassen. Der mit einem Akku zum leichten Raumwechsel ausgestattete Ventilator ist fast unhörbar und bringt es auf bis zu 16 Stunden ununterbrochener Laufzeit. So lange der Xiaomi 2S noch verfügbar ist, können wir diesen aus nunmehr dreijähriger Erfahrung in den eigenen vier Wänden wärmstens empfehlen.