Branchenkreise: Apple wechselt 2023 von Lightning zu USB-C

Apple wird angeblich mit dem iPhone 15 im kommenden Jahr von Lightning auf USB-C umsteigen. Diese Meinung vertritt zumindest der Analyst Ming-Chi Kuo und nennt diesbezüglich zwar keine konkreten Quellen, scheint die Information jedoch aus dem Branchenumfeld zu beziehen.

My latest survey indicates that 2H23 new iPhone will abandon Lightning port and switch to USB-C port. USB-C could improve iPhone's transfer and charging speed in hardware designs, but the final spec details still depend on iOS support.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 11, 2022