„Rückblicke“ in Apples Fotos-App: Optik und Musik ändern

Mit „A tip from…“ hat der amerikanische Apple Support eine nett gemachte und zudem ausgesprochen informative Videoreihe gestartet. Den Tipp mit den Farbfiltern für die iPhone-Benutzung bei Dunkelheit haben wir bereits erwähnt. Gestern gab es dann ein Hilfevideo zu Drag-and-Drop auf dem iPad und in der neuesten Folge geht es heute um die Rückblicke in der Fotos-App.

Die auf Basis der aufgenommenen Personen, Orte und Ereignisse automatisch erstellten animierten Rückblicke sind meist schon gut gelungen. Dennoch habt ihr die Möglichkeit, selbst einzugreifen und beispielsweise das Erscheinungsbild oder auch die verwendete Musik zu ändern, bevor ihr die Videos jemandem zeigt.

Apple erklärt die damit verbundenen Möglichkeiten in den folgenden drei deutschsprachigen Hilfedokumenten ausführlich. Unter anderem könnt ihr hier auch lernen, wie ihr komplett eigene Rückblicke erstellt.

Für einen schnellen Überblick zu diesem Thema empfehlen wir euch aber das oben bereits angesprochene neue Apple-Support-Video „A tip from Carrie at Apple: How to customize Memories in Photos on iPhone and iPad“: