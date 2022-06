EcoFlow kündigt Power Kits für Juli an: Solarstrom für Haus und Camper

Hier will EcoFlow seine Power Kits als einfache, modulare Lösung am Markt etablieren, die auf der vorhandenen Ladetechnik basiert und sich je nach Bedarf erweitern lassen soll.

Bereits zum kommenden Monat wird die EcoFlow-App eine weitere Aufgabe bekommen: Dann wird der Anbieter seine EcoFlow Power Kits in den Markt einführen. Eine Plug-and-Play-Stromlösung, die sich in erster Linie an Besitzer von Wohnmobilen und Vans, sowie Nutzer kleinerer Häuser richtet, die über keinen direkten Anschluss an das bestehende Stromnetz verfügen.

Insert

You are going to send email to