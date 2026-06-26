Ein Ring, sie zu tracken: Apple soll am iRing arbeiten

Wickelt Apple uns bald um den Finger? Ein neues Gerücht bringt den lange spekulierten Apple Ring zurück ins Gespräch. Der Leaker Kosutami behauptet, Apple arbeite an einem sogenannten „iRing“ beziehungsweise „Apple Ring“. Cupertino will also vielleicht JA sagen und uns auch noch einen Ring anstecken.

Hersteller wie Oura und Samsung haben bereits seit einiger Zeit Smart Ringe im Angebot.

Mehr als ein Gerücht ist das bislang allerdings nicht. Laut Ryan Christoffel von 9to5Mac soll sich das Projekt in Entwicklung befinden und als Konkurrenz zu Oura Ring und Samsung Galaxy Ring gedacht sein. Technische Details, ein möglicher Preis oder ein Zeitplan werden nicht genannt.

Die Idee eines Apple-Rings ist trotzdem spannend. Smart-Ringe messen Gesundheits- und Fitnessdaten direkt am Finger. Sie sind kleiner und unauffälliger als eine Uhr, stören nachts weniger und kommen meist mehrere Tage ohne Ladegerät aus. Dafür fehlt ihnen ein Display, und beim Sporttracking können sie eine Apple Watch (noch) nicht vollständig ersetzen.

Konkurrenz für Oura und Samsung

Dass Apple den Markt beobachtet, kommt nicht von ungefähr, da das Unternehmen seit Jahren verstärkt in Gesundheits-Technologien investiert. Smart-Ringe sind auch längst keine reine Nerd-Nische mehr. Der Oura Ring 5 setzt stärker auf Gesundheitsauswertungen und KI-Funktionen, der RingConn Gen 2 konnte im Alltag unter anderem mit langer Laufzeit, Schlafanalyse und Apple-Health-Anbindung überzeugen.

Der RingConn Gen 3 tracks mehr als nur den Schlaf.

Gleichzeitig gab es genau an dieser Stelle bislang Zweifel. Der Oura-Chef hatte im vergangenen Jahr argumentiert, Apple dürfte wenig Interesse daran haben, der eigenen Apple Watch Konkurrenz zu machen. Den damaligen Artikel findet ihr hier: Oura-Chef glaubt nicht an Fitness-Ring von Apple.

Die Apple Watch bleibt im Spiel

Ein Apple Ring müsste die Apple Watch aber nicht zwingend ersetzen. Wahrscheinlicher wäre eine Ergänzung: für Schlaftracking, Erholung, Temperaturmessung oder andere Gesundheitsdaten, die man auch dann erfassen möchte, wenn die Uhr gerade lädt oder nachts am Handgelenk stört. Das könnte in Verbindung mit der Watch diese entlasten und für längere Akkulaufzeiten sorgen.

Auch Gestensteuerung wäre denkbar. Ein Ring könnte Eingaben für iPhone, Apple Vision Pro oder andere Geräte erfassen, ohne dass man ständig auf ein Display tippt. Das klingt nach Zukunftsmusik, passt aber durchaus zu Apples Vorliebe, kleine Geräte tief ins eigene Ökosystem einzubinden.

Trotzdem gilt: Apple testet viele Ideen, die nie als fertiges Produkt erscheinen. Ob aus dem iRing also wirklich ein Ring wird, steht in den Sternen. Sollte Apple aber tatsächlich den Finger ausstrecken, dürfte der Markt für Smart-Ringe schlagartig deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen.