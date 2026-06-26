YouTube Shorts: Mehr TikTok-Gefühl auf dem iPhone

YouTube schraubt weiter an Shorts und macht den TikTok-Konkurrenten auf dem iPhone noch ein Stück vertrauter für alle, die gern vertikal durch kurze Videos wischen. Mit einem neuen Update bekommt Shorts mehrere Funktionen, die man so oder ähnlich bereits von TikTok kennt.

Die auffälligste Neuerung ist ein sogenannter „Clear Screen“-Modus. Damit lassen sich die eingeblendeten Bedienelemente, Texte und Symbole ausblenden, sodass nur noch das Video zu sehen ist. Gerade bei überladenen Clips oder Untertiteln kann das angenehmer sein, weil nicht ständig Buttons, Kanalname und weitere Informationen ins Bild ragen.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Shorts schneller abzuspielen. Wer den Rand des Bildschirms gedrückt hält, kann ein Video mit doppelter Geschwindigkeit ansehen. Wird anschließend nach unten gewischt, bleibt die 2x-Wiedergabe aktiv. Für kurze Erklärvideos oder Clips, die erst nach langer Einleitung zum Punkt kommen, dürfte das durchaus praktisch sein.

Weniger Tasten im Bild

Auch beim Ton gibt es eine kleine Änderung. Shorts lassen sich künftig direkt stummschalten, indem Nutzer auf das Video tippen und die entsprechende Option auswählen. Das ist besonders dann hilfreich, wenn man nur kurz durch den Feed scrollen möchte, ohne gleich die halbe Umgebung an der aktuellen Geräuschkulisse teilhaben zu lassen.

Optisch nähert sich YouTube ebenfalls weiter an TikTok an. Der bisherige Daumen-hoch-Button wird durch ein Herz ersetzt. Inhaltlich ändert sich dadurch wenig, das Signal ist aber eindeutiger auf die Kurzvideo-Welt zugeschnitten, in der Herzen seit Jahren als Standardreaktion gelten.

Dislike verschwindet aus Shorts

Gleichzeitig entfernt YouTube den Dislike-Button aus Shorts. Wer bestimmte Inhalte nicht mehr sehen möchte, soll stattdessen über das Drei-Punkte-Menü Optionen wie „Kein Interesse“ oder „Diesen Kanal nicht empfehlen“ nutzen. YouTube dürfte damit stärker auf direkte Empfehlungen für den Algorithmus setzen, statt auf eine einfache Negativbewertung unter dem Video.

Für iPhone-Nutzer ändern die Neuerungen nichts Grundsätzliches am Prinzip von Shorts: Es bleibt ein endloser Strom kurzer Hochkantvideos innerhalb der YouTube-App. Das Update zeigt aber, wie sehr sich die großen Kurzvideo-Plattformen inzwischen angleichen. TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts unterscheiden sich zunehmend weniger durch Bedienung und mehr durch Inhalte, Creator und den jeweiligen Empfehlungsalgorithmus.