Mehr wie TikTok
YouTube Shorts: Mehr TikTok-Gefühl auf dem iPhone
YouTube schraubt weiter an Shorts und macht den TikTok-Konkurrenten auf dem iPhone noch ein Stück vertrauter für alle, die gern vertikal durch kurze Videos wischen. Mit einem neuen Update bekommt Shorts mehrere Funktionen, die man so oder ähnlich bereits von TikTok kennt.
Die auffälligste Neuerung ist ein sogenannter „Clear Screen“-Modus. Damit lassen sich die eingeblendeten Bedienelemente, Texte und Symbole ausblenden, sodass nur noch das Video zu sehen ist. Gerade bei überladenen Clips oder Untertiteln kann das angenehmer sein, weil nicht ständig Buttons, Kanalname und weitere Informationen ins Bild ragen.
Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Shorts schneller abzuspielen. Wer den Rand des Bildschirms gedrückt hält, kann ein Video mit doppelter Geschwindigkeit ansehen. Wird anschließend nach unten gewischt, bleibt die 2x-Wiedergabe aktiv. Für kurze Erklärvideos oder Clips, die erst nach langer Einleitung zum Punkt kommen, dürfte das durchaus praktisch sein.
Weniger Tasten im Bild
Auch beim Ton gibt es eine kleine Änderung. Shorts lassen sich künftig direkt stummschalten, indem Nutzer auf das Video tippen und die entsprechende Option auswählen. Das ist besonders dann hilfreich, wenn man nur kurz durch den Feed scrollen möchte, ohne gleich die halbe Umgebung an der aktuellen Geräuschkulisse teilhaben zu lassen.
Optisch nähert sich YouTube ebenfalls weiter an TikTok an. Der bisherige Daumen-hoch-Button wird durch ein Herz ersetzt. Inhaltlich ändert sich dadurch wenig, das Signal ist aber eindeutiger auf die Kurzvideo-Welt zugeschnitten, in der Herzen seit Jahren als Standardreaktion gelten.
Dislike verschwindet aus Shorts
Gleichzeitig entfernt YouTube den Dislike-Button aus Shorts. Wer bestimmte Inhalte nicht mehr sehen möchte, soll stattdessen über das Drei-Punkte-Menü Optionen wie „Kein Interesse“ oder „Diesen Kanal nicht empfehlen“ nutzen. YouTube dürfte damit stärker auf direkte Empfehlungen für den Algorithmus setzen, statt auf eine einfache Negativbewertung unter dem Video.
Für iPhone-Nutzer ändern die Neuerungen nichts Grundsätzliches am Prinzip von Shorts: Es bleibt ein endloser Strom kurzer Hochkantvideos innerhalb der YouTube-App. Das Update zeigt aber, wie sehr sich die großen Kurzvideo-Plattformen inzwischen angleichen. TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts unterscheiden sich zunehmend weniger durch Bedienung und mehr durch Inhalte, Creator und den jeweiligen Empfehlungsalgorithmus.
Entwickler: Google
Laden
um sich immer weiter zu betäuben und sich zeit klauen zu lassen. ich habe den mehrwert von youtube shorts noch nie verstanden außer geistloser berieselung.
YouTube nur im Browser mit diversen addons zu genießen, dazu gehört auch der shortblocker dazu
+1
Toll. Sehr gut für meine Sucht :D
toll.
Diese unsäglichen Shorts in Youtube – zum Glück kann man dies (im Browser) noch wegblocken.
Aber „Generation TikTok“ braucht wohl diesen nichtssagenden Socialmedia Mist – aber Hauptsache gegen Klimawandel demonstrieren und gleichzeitige Nachfrage nach solchen Dingen, die dann Strom/Serverkapazitäten benötigen.
Und dir läuft vor lauter Whataboutism schon Schaum aus dem Mund. Keep cool. Leben und leben lassen.
Aber ist wirklich so:
Hauptsache uns älteren Genereationen (Jahrgang ’77) alles und jedes Vorwerfen, doch selbst tonnenweise Schmarrn konsumieren, welcher einen haufen Energie frisst. Auch für alles die KI anwerfen, was wiederrum enorm Kapazitäten frisst.
Aber vor dem Urlaub (mit dem Flieger) nochmal schön auf die Straße gehen und gegen uns böse Benzinfahrer demonstrieren.
Ne Sorry Matthias, aber bei so einer Doppelmoral brennt mir der Hut (nimm es nicht persönlich).
Und du erzählst uns das gerade aus deinem EFH? Ausserdem solltest du dir mal dir Nutzungszahlen der Shortvideo-Dienste ansehen. Als würden das nur junge Menschen nutzen.
Neeeeeiiiin
Shorts sind mein Endgegner und werden dank Brave komplett ausgeblendet
Also der Button
Toll!
Leider verliert YT durch die Shorts immer mehr an Qualität.
Was allein die letzten Tage bei mir auftauchte verdirbt mir jegliche Nutzung.
Billiger geht es nicht. Man hat das Gefühl, dass dort gerade auf Männer abgezielt wird. Es sind immer entsprechende Bildplatzhalter
@MB: Nutze YouTube lieber im Browser und block dir den Mist weg ;-)
@MB: Das muss aber an deinem Algorithmus liegen. Ich bekomme solches Material nicht vorgeschlagen. Bei mir geht es immer ums Kochen, Freizeitparks, Gartengestaltung.
Sagt mehr über dich als über Shorts. Mir wurd noch nie solcher Content angezeigt.
Jedes Update macht die YouTube-App schlechter! KEINER will diesen Mist und KEINER hat je danach gefragt. Genauso wie dieser Mist, dass einem nun bei seinen abonierten Kanälen immer erst eine Reihe mit empfohlenen Videos aufgedrückt wird! Absolut ätzend!!!
Man kann shorts im Rahmen von einer Screentime Einstellung in der App für eine Weile ausblenden
Brauche ich nicht!
Wirkstoffoptimierung für Süchtige. Macht doch jeder „gute“ Dealer!
Oder: Warum mit Bier abspeisen, wenn die Kinder mit Schnaps schneller abhängig werden?
Nervig. Ich würde gerne dies deaktivieren.
Gibt’s so eine Möglichkeit mit YT Premium?
Browser + „guter Adblocker“/Addons = nutzbar
App (+ Premium) = Shorts und den ganzen Mist
Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass es auch in der ARTE-App qualitativ hochwertige, professionelle Shorts gibt, die sich ähnlich wie in YouTube und TikTok durchscrollen lassen. Dank der Rundfunkgebühren komplett werbefrei!