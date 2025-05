Ringconn Gen 2: Der kleinste und vermutlich derzeit beste Smart Ring

Seit März ist die zweite Generation des Smart-Rings von RingConn erhältlich. Der RingConn Gen 2 will seinen vergleichsweise hohen Preis durch hochwertige Verarbeitung und erstklassige Leistungsdaten rechtfertigen. Wir haben uns den Gesundheits- und Fitnessring angeschaut.

RingConn wirbt damit, dass es sich bei dem neuen Modell um den dünnsten und leichtesten Smart-Ring auf dem Markt handelt. Ohne diese Behauptung zu überprüfen – die Spezifikationen des aus Titan gefertigten Rings sind auf jeden Fall eindrucksvoll. Das Gewicht liegt abhängig von der gewählten Größe zwischen zwei und drei Gramm und bei einer Stärke von lediglich zweieinhalb Millimetern und einer Breite von knapp sieben Millimetern fragt man sich, wo der Hersteller Platz für den Akku gefunden hat.

Der im Ring verbaute Akku kann trotz seiner winzigen Abmessungen zudem mit beeindruckenden Leistungsdaten punkten. Die vom Hersteller genannte Laufzeit von bis zu zwölf Tagen wird in der Praxis eher übertroffen und der RingConn Gen 2 kann ergänzend dazu mit einem Ladeetui punkten, mit dessen Hilfe man bis zu 150 Tage ohne Steckdose auskommt. Das Ladeetui selbst wird über USB-C aufgeladen.

Kompaktes Sensorpaket

In dem an der Unterseite des Fingers getragenen Bereich des Rings sind mehrere Sensoren integriert: Ein PPG-Sensor misst optisch die Herzfrequenz, ein Temperatursensor erfasst die Hauttemperatur und ein 3-Achsen-Beschleunigungssensor analysiert Bewegung und Schlafmuster. Die IP68-Zertifizierung schützt den Ring vor Staub und Wasser, dementsprechend stellen Tätigkeiten wie Duschen und Händewaschen oder schweißtreibender Sport kein Problem dar.

Beim Tragen erfasst der Ring alle zweieinhalb Minuten die Herzfrequenz, die Herzfrequenzvariabilität und den Sauerstoffgehalt im Blut. Ergänzend behält der Ring die Temperatur an der Hautoberfläche im Blick. Diese Daten dienen als Basis für Auswertungen und Empfehlungen rund um die persönliche Gesundheit, die dann über die RingConn-App eingesehen werden können. Beispielsweise ermittelt die App einen kontinuierlichen Stress-Score, hinterfragt Anomalien bei den Messungen und unterstützt mit Empfehlungen.

Schlafüberwachung ohne zu stören

Besondere Aufmerksamkeit wird hierbei auch der Schlafüberwachung zuteil. Der RingConn Gen 2 kombiniert seine Messwerte zu einer aussagekräftigen und nachvollziehbar schlüssigen Schlafanalyse. Als Vergleichswerte haben wir hier Messdaten der Apple Watch Ultra und der Schlafmatte von Withings herangezogen.

Bei der Schlafauswertung werden die unterschiedlichen Schlafphasen und die Dauer des Schlafs berücksichtigt. Mit Blick auf die Gesamterholung bezieht die App auch automatisch erfasste Nickerchen am Tag mit ein. Darüber hinaus kann der RingConn Gen 2 auch dazu verwendet werden, das Schlafapnoe-Risiko seines Trägers zu überwachen.

Aktivitäts-Monitoring und Apple-Health-Anbindung

Gesundheits- und Fitness-Ringe sind nicht mit vollwertigen Sporttrackern zu vergleichen. Der RingConn Gen 2 erkennt aber Schritte, Bewegungsintensität und Ruhephasen zuverlässig und kann somit ein aussagekräftiges Aktivitätsprotokoll erstellen.

Das hier zugrunde liegende Ringesystem erinnert an Apples Fitnessringe, setzt sich allerdings aus Ringen für Bewegung, Stehzeit und Kalorienverbrauch zusammen. Ergänzend kann man mit dem RingConn Gen 2 auch Trainingsaktivitäten erfassen. Hier stehen die Kategorien „Wandern im Freien“, „Laufen im Freien“, „Laufen in Innenräumen“, „Radfahren im Freien“ und „Indoor-Cycling“ zur Auswahl, die man bislang allerdings noch manuell starten muss. Die Möglichkeit zur automatischen Erfassung von Trainings soll per Update nachgerüstet werden.

Die vom RingConn Gen 2 erfassten Trainings- und Gesundheitsdaten können in vollem Umfang an Apple Health übergeben werden. Wenn man keine Apple Watch besitzt, dürfte dies besonders mit Blick auf die Herzfrequenz- und Schlafdaten interessant sein.

Start für eine neue Smart-Ring-Generation

Unterm Strich lässt sich sagen, dass der RingConn Gen 2 die zweite Generation nicht nur im Namen trägt, sondern die Messlatte für diese Kategorie tatsächlich ein ganzes Stück höher hängt. Unauffällig und angenehm zu tragen kann der Ring vor allem auch durch seine extrem gute Akkulaufzeit punkten. Die automatische Kontrolle der Gesundheitsdaten wird erfreulich zur Nebensache.

Dieser Komfort schlägt sich allerdings im Preis des Rings nieder. Der RingConn Gen 2 ist in den Farben Silber, Mattschwarz, Gold und Roségold für 349 Euro erhältlich und wird in Deutschland über Amazon vertrieben.

Was diesen Preis für den RingConn Gen 2 erträglicher macht, ist die Tatsache, dass bei RingConn alle Funktionen dauerhaft inklusive sind. Bei der Konkurrenz von Oura beispielsweise werden zusätzlich zum Kaufpreis 6 Euro im Monat fällig, wenn man den vollen Funktionsumfang inklusive aller Mess- und Analysewerte nutzen möchte.

Modell „Air“ einfacher verarbeitet und weniger Funktionen

Verwechselt den RingConn Gen 2 nicht mit dem Modell RingConn Gen 2 Air. Die Air-Variante ist mit 239 Euro zwar ein ganzes Stück günstiger, ist allerdings aus Edelstahl gefertigt und damit auch etwas schwerer. Zudem müsst ihr hier mit einer etwas kürzeren Akkulaufzeit leben sowie auf das Ladecase und die Möglichkeit zur Überwachung von Schlafapnoe verzichten.