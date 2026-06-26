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Platz für KI-Agenten

Notion beendet seine Mail-App für iPhone und Mac
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Notion zieht bei seiner Mail-App überraschend den Stecker. Der Dienst Notion Mail wird am 22. September 2026 eingestellt. Betroffen sind die Web-Version sowie die Apps für Desktop und iOS. Damit verschwindet ein Produkt, das erst im vergangenen Jahr gestartet war und als KI-gestützte Alternative zu klassischen Mail-Programmen antreten sollte.

Notion Mail App

Notion Mail war für Nutzer gedacht, die ihre Gmail-Nachrichten stärker strukturieren wollten. Die App konnte E-Mails automatisch sortieren, eigene Ansichten erzeugen, Textbausteine verwalten und beim Formulieren von Antworten helfen. Im Kern blieb Notion Mail aber ein Aufsatz für Gmail und kein eigenständiger Mail-Anbieter.

Genau das ist für Nutzer jetzt wichtig: Die eigentlichen E-Mails verschwinden nicht. Da Notion Mail mit Gmail synchronisiert wurde, bleiben empfangene und gesendete Nachrichten im Gmail-Postfach erhalten. Wer Notion Mail nur als Oberfläche verwendet hat, verliert also nicht seine komplette Mail-Historie.

Entwürfe vorher sichern

Einige Daten liegen allerdings nur in Notion Mail. Dazu zählen Entwürfe, geplante E-Mails, Snippets und Anweisungen für automatische Labels. Diese Inhalte müssen bis spätestens 21. September exportiert oder gesichert werden. Ab dem 22. September werden nicht gespeicherte Notion-Mail-Daten gelöscht.

Notion Mail App

Notion begründet den Schritt mit einer veränderten Nutzung. Dem Unternehmen zufolge übergeben viele Nutzer ihre E-Mail-Arbeit inzwischen direkt an KI-Agenten, statt die klassische Inbox zu öffnen. Künftig will Notion daher stärker auf Agenten setzen, die E-Mails suchen, Entwürfe erstellen oder Aufgaben rund um das Postfach übernehmen.

Fokus auf KI-Agenten

Das Ende von Notion Mail bedeutet daher nicht, dass Notion das Thema E-Mail komplett aufgibt. Gmail-Verknüpfungen, Mail-Blöcke in Notion-Seiten und Agenten mit Gmail-Zugriff sollen weiter funktionieren. Nur die eigenständige Mail-Oberfläche verschwindet.

Für iPhone-Nutzer ist das trotzdem ein Rückschritt. Notion Mail war eine der wenigen neuen Mail-Apps, die nicht einfach nur ein weiteres Postfach-Layout liefern wollte, sondern E-Mails stärker mit Aufgaben, Kalender und KI-Funktionen verbinden sollte. Am Ende scheint Notion diesen Weg aber zu überspringen: Statt die Inbox smarter zu machen, sollen künftig KI-Agenten möglichst direkt die Arbeit übernehmen.
26. Juni 2026 um 08:07 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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  • Was ist denn euer Mailtool, welches ihr nutzt und empfehlt? Ich nutze Spark, möchte aber davon weg..

    Apple Mail scheint ja aufgebohrt zu werden..

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