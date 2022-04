Ehemaliger Apple-Entwickler teilt 600 Kurzbefehle

Den Namen Matthew Cassinelli werden einige von euch noch kennen: Der ehemalige Apple-Mitarbeiter gehörte dem Entwicklern-Team an, das für den App-Store-Download Workflow verantwortlich zeichnete. Workflow wurde bekanntlich von Apple übernommen und gehört als Kurzbefehle-Applikation nun zur Standard-Ausstattung aller aktuellen iPhone-Modelle.

I’m super excited to launch my updated Shortcuts Library with over 600 shortcuts! 🤖

Plus, I now have 150 bundle shortcuts compiled from each folder – check it out 🙌 https://t.co/uQxevUXbu3

