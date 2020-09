Ehemaliger Apple-Entwickler teilt 300 Kurzbefehle

Matthew Cassinelli habt ihr bei uns schon mal gesehen. Der ehemalige Apple-Entwickler zeichnete mitverantwortlich für die Workflow-Applikation und veröffentlicht auf seinem YouTube-Kanal Tipps und Anleitungsvideos zu diesem Thema.

Inzwischen ist aus dem Extra-Download „Workflow“ die Apple-Anwendung „Kurzbefehle“ geworden, die ein fest integrierter Bestandteil von iOS 13 ist.

Anyone want to learn about Shortcuts this weekend?

I’ve documented all 300 actions and released 300 shortcuts for free: https://t.co/N4Qfrj9EGE

— Matthew Cassinelli (@mattcassinelli) September 4, 2020