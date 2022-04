Darkroom 6: Gute Fotoverwaltung kann mehr und wird teurer

Darkroom 6 lässt sich auch ohne Bezahlung ausprobieren (storniert das Abo also am besten umgehend, um den Übergang in die Bezahlphase nicht zu verschlafen)und ist ein schöner Download für Nutzer die ihre iCloud-Fotomediathek mit Liebe pflegen und sich etwas mehr Bearbeitungsoptionen als die von Apple in der Fotos-App angeboten wünschen.

Insert

You are going to send email to