Harter Shanghai-Lockdown: iPhone-Produktion kommt zum Erliegen

Abermals werden Apples iPhone-Fertiger durch die Corona-Schutzmaßnahmen der chinesischen Regierung in Mitleidenschaft gezogen. Durch erneute, strenge Lockdowns in Chinas bedeutendster Industriestadt mussten drei für die iPhone-Produktion zuständigen Schlüsselbetriebe ihre Produktionsstrecken anhalten. Zu den betroffenen Werken gehören zwei Fertigungsstätten des Apple-Zulieferers Pegatron.

Seit 14 Tagen zu Hause eingesperrt

Dabei ist China eigentlich dazu übergegangen die bereits seit zwei Wochen durchgesetzten Lockdowns langsam zu entschärfen. Vielen Einwohnern der 25-Millionen-Metropole ist es dieser Tage erstmals seit Anfang des Monats gestattet, die eigenen vier Wände zu verlassen.

Neben Pegatron haben nach Angaben der japanischen Tageszeitung Nikkei auch die MacBook-Fertiger von Quanta und die auf Apples iPads spezialisierten Produktionsstätten des chinesischen Compal Electronics-Konzerns ihre Arbeit vorerst eingestellt.

Nach Einschätzungen von Marktbeobachtern sollen allein die Ausfälle in diesem Monat für einen Produktionsrückstand in Höhe von etwa 3 Millionen iPhones, 2 Millionen iPads und einer Million MacBooks gesorgt haben. In Abhängigkeit von der Dauer des Lockdowns könnte diese Zahl noch weit höher ausfallen.

3 Mio. iPhones weniger produziert

Die britische BBC zitiert den Marktanalysten Dan Ives des Investmenthauses Wedbush Securities, der ein fatalistisches Bild der aktuellen Lage zeichnet: „Die Schließung von Pegatron gießt Benzin auf das wütende Feuer, das die Lieferkette für Apple und andere Teile des iPhone-Ökosystems ist„.

Erst im vergangenen Monat hatte die chinesischen Administration die Technologie-Metropole Shenzhen in den Lockdown geschickt und mit ihr auch den wichtigen Apple-Fertiger Foxconn – ifun.de berichtete:

Über die aktuelle Situation in Shanghai hat Martin Aldrovandi heute früh in einem Interview aus China im Deutschlandfunk berichtet. Den fünfminütigen Beitrag „Lockdown in Shanghai – Lockerungen angekündigt, aber Lage bleibt angespannt“ könnt ihr euch in der DLF-Audiothek anhören: