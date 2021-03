EDEKA bietet Apple-Guthaben mit Bonus an

In dieser Woche könnt ihr Bonus-Guthaben mitnehmen, wenn ihr eure Apple-Guthabenkarten bei EDEKA aufs Band legt. Werft, bevor ihr euch auf den Weg zum Lebensmittel-Händler macht, jedoch einen Blick in den Prospekt eurer Filiale, die Aktion läuft wie es scheint nämlich nicht im gesamten Bundesgebiet.

Aus dem EDEKA-Prospekt der KW 10

Pauschale 15 Prozent auf 25, 50 und 100 Euro

Die 15 Prozent zusätzliches Bonus-Guthaben gibt es beim Kauf von App-Store- und iTunes-Karten im Wert von 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro bis Samstag, 13. März in einer der teilnehmenden Filialen, so dass sich hier die folgende Staffel ergibt:

28,75 Euro Guthaben für die 25-Euro-Guthabenkarte

57,50 Euro Guthaben für die 50-Euro-Guthabenkarte

115,- Euro Guthaben für die 100-Euro-Guthabenkarte

Den Kassenbon müsst ihr diesmal nicht aufheben. Das Bonus-Guthaben wird beim Einlösen des erworbenen Codes automatisch gutgeschrieben. Diesen müsst ihr zur Mitnahme der Dreingabe allerdings spätestens bis zum 27. März aktivieren. Laut EDEKA erfolgt die Abgabe ausschließlich in haushaltsüblichen Mengen und nur so lange der Vorrat der in den Filialen erhältlichen Karten ausreicht.

Das über die Guthabenkarten erhältliche Apple-Guthaben wird auf das iCloud-Konto des einlösenden Anwenders verbucht und kann anschließend dafür genutzt werden, Apps, iCloud-Speicher oder die Mitglied bei Apple Music zu begleichen.Zudem lassen sich die monatlichen Belastungen für Abo-Applikationen mit Hilfe der regelmäßigen Aktionen fast durchgängig um 15 Prozent reduzieren.

Praktisch für Familienfreigaben

Wie kürzlich berichtet, kann es sich auch für Nutzer der Familienfreigabe anbieten Guthaben-Karten für die in der Familienfreigabe zusammengefassten Accounts zu hinterlegen. Erst wenn einzelne Teilnehmer der Familienfreigabe über eigenes Guthaben verfügen, belasten Käufe der jeweiligen Familienmitglieder nicht mehr automatisch die Kreditkarte des Familienorganisators.