Apple-Guthaben und Familienfreigabe: Bonus nur bei eigenen Karten pro Nutzer

Weil hier aktuell wieder die Frage in die Runde geworfen wird, erinnern wir nochmal an Apples gewöhnungsbedürftige Guthaben-Regel für Apple-Familienfreigaben: Käufe von Familienmitgliedern werden stets über die Kreditkarte des Familienorganisators belastet, es sei denn, die einzelnen Nutzer verfügen selbst über Apple-ID-Guthaben.

Bis vor zwei Jahren hat Apple diesen Sachverhalt in seinen Hinweisen zur „Abrechnung von iTunes Store-Einkäufen“ noch mit klaren Worten erklärt:

iTunes Store-Guthaben wird nicht für andere Familienmitglieder freigegeben. Wenn der Familienorganisator in seinem Account über Guthaben verfügt und ein anderes Familienmitglied einen Einkauf tätigt, wird der entsprechende Betrag nicht vom iTunes Store-Guthaben des Organisators abgezogen, sondern über dessen hinterlegte Zahlungsmethode abgerechnet.

Mittlerweile wurde das entsprechende Support-Dokument durch Apple überarbeitet und beschreibt unter dem Titel „So werden Apps, Inhalte und Abonnements von Apple in Rechnung gestellt“ zwar die gleichen Abrechnungsregeln, nur leider nichtmehr so unmissverständlich formuliert. Unterm Strich könnt ihr euch aber merken, dass beispielsweise über preisreduzierte iTunes-Karten angehäuftes Guthaben stets nur auf die Person bezogen verwendet werden kann. Will man also den anderen Mitgliedern seiner Apple-Familie die Möglichkeit bieten, ihre Apps vergünstigt über Apple-Guthaben zu kaufen, so muss man jeden dieser Nutzer mit eigenen Guthabenkarten ausstatten. Ansonsten werden Familienkäufe weiterhin über die primäre Zahlungsmethode (in der Regel eine Kreditkarte) des Familienorganisators abgerechnet.

Familien-Abos auch mit Guthaben bezahlbar

Familien-Abos kann der Familienorganisator wiederum mit seinem Apple-Guthaben bezahlen, ohne deren Gültigkeit für alle Familienmitglieder einzuschränken. Apple hält sich hier zwar mit Satz „Einige Abonnements werden möglicherweise nicht mit dem Apple-ID-Guthaben beglichen“ eine flexible Handhabung offen, soweit uns bekannt, gibt es hier allerdings nur Einschränkungen, wenn die Apple-ID nicht ausreichend Guthaben für die nächste Monatsabrechnung aufweist.

Falls jemand von euch andere Erfahrungen gemacht oder hilfreiche Tipps auf Lager hat, beteiligt euch gerne an den Kommentaren.