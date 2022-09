Eary, Bookify und Lismio: Hörbuch-Apps für Spotify stellen den Betrieb ein

Wie es mit Eary weitergeht, kann ich gerade selbst noch nicht sagen. Es ist natürlich ein Herzensprojekt und ich möchte, dass es weitergeht. Im Moment arbeite ich daran die App wieder in den Store zu bekommen, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert und wie viel Zeit das beanspruchen wird. Andererseits sind die technischen Hürden seitens Spotify (auch im Zusammenspiel mit iOS) sehr hoch geworden und zusätzlich ist es offensichtlich, dass Spotify selbst in den Hörbuch Markt einsteigen will und wahrscheinlich die Spotify App sehr bald anpassen wird.

Dass es hier also noch gehörigen Nachholbedarf gibt, haben in den zurückliegenden Jahren mehrere Entwickler festgestellt und kostenfreie Anwendungen wie Spooks, Lisimo, Eary, Bookify und Co. entwickelt. Alles Apps, die das Aufspüren und Hören von Hörbüchern auf Spotify vereinfachen wollten und durchaus auch vereinfacht haben.

Zudem ist das Abspielen von Hörbüchern alles andere als einfach. Spotify merkt sich keinen Hörfortschritt, gibt bei Hörbüchern, die auf mehrere CDs und Kapitel aufgeteilt sind oft keine Hinweise auf die vorgesehene Reihenfolge und bietet so gut wie keine Hörbuch-spezifischen Metadaten an.

