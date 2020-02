E-Roller-Verleih COUP: TIER wird Betrieb fortsetzen

Nachdem auch die Preisjustierungen im vergangenen Februar nicht zur erhofften Rentabilität führten, stellte der eScooter-Verleiher COUP sein Angebot Ende November 2019 ein. Wie das Unternehmen damals mitteilt, würden die deutschen Standorte Berlin und Tübingen bereits Mitte Dezember schließen, zudem plane man auch die Angebote auch in Paris und Madrid zu beenden.

In Berlin hat der Tretroller-Anbieter TIER jetzt angekündigt das COUP-Angebot weiterzuführen. Das Unternehmen erwirbt dafür die gesamte Flotte von rund 5.000 Fahrzeugen sowie die Ladeinfrastruktur von COUP Mobility.

Mit der Übernahme des eScooter-Verleihs will sich TIER breiter aufstellen, um langfristig „umfassendere Mobilitätslösungen“ anbieten zu können. Aktuell ist TIER damit beschäftigt, die technischen Voraussetzungen zu schaffen, um den Verleih der Coup-Flotte zusätzlich zu den vorhandenen E-Tretrollern in der TIER-App zu ermöglichen. Nach eigenen Angaben stellt Tier die größte E-Tretrollern-Flotte in Europa und ist in über 50 Städten aktiv.

Tier will den E-Roller-Verleih ab Mai 2020 anbieten und dann in Berlin starten.

Lawrence Leuschner, CEO von TIER Mobility, kommentiert: „Dies ist eine großartige Geschichte für TIER und ein sehr wichtiger Schritt beim Aufbau einer multimodalen Plattform. Wir haben wertvolle Erfahrungen mit E-Scootern gesammelt und können diese nun im Bereich der E-Mopeds effektiv nutzen. Viele Kunden wünschen sich ein etwas schnelleres Fahrzeug für mittlere Distanzen von 4 bis 10 Kilometern. Jetzt können wir diesen Menschen mit hochwertigen Fahrzeugen ein sehr gutes Angebot machen“.