Knives Out-Regisseur: „Bösewichte bekommen keine iPhones“

Rian Johnson, zuletzt als Regisseur des US-Kriminalfilms „Knives Out – Mord ist Familiensache“ in den Kinos vertreten, plaudert in Sachen Produktplatzierungen aus dem Nähkästen.

Im Gespräch mit dem Entertainment-Portal Vanity Fair verrät der Filmemacher Cupertinos Anforderungen für die Bereitstellung von Apple-Hardware. Im eingebetteten Video ab Minute 2:50 zu sehen, lüftet Johnson eine bislang gut gehütetes Geheimnis: „Bösewichte bekommen keine iPhones“.