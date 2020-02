Dyson Pure Humidify+Cool kombiniert Lüfter und Luftbefeuchter

Es ist schon ein Weilchen her, seit wir mit dem Pure Cool den letzten Dyson-Lüfter mit App-Bedienung im Test hatten. Die neue Version Dyson Pure Humidify+Cool kombiniert nun dessen Lüfter- und Luftreinigungsfunktion mit einem zusätzlich integrierten Luftbefeuchter.

Mit Blick auf die Luftreinigung hat sich beim neuen Modell offenbar nicht viel geändert. Sensoren erfassen die Menge der in der Raumluft vorhandenen Feinstaubpartikel sowie meist übel riechende, sogenannte flüchtige organischen Verbindungen (VOC). Auf Basis von diesen Messwerten kann das Gerät die Luftreinigungsleistung automatisch anpassen.

Der neue Pure Humidify+Cool bringt nun aber zusätzlich die Möglichkeit zur hygienischen Luftbefeuchtung. Auch hier ist eine automatische Steuerung auf Basis der erfassten Raumluftwerte möglich, der Dyson Pure Humidify+Cool misst zusätzlich auch die aktuelle Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Raum.

Für die Luftbefeuchtung befindet sich ein 5-Liter-Tank im Fuß des Lüfters, dessen Inhalt durch den Einsatz einer UV-C-Lichtquelle dem Hersteller zufolge zu 99,9 Prozent bakterienfrei gehalten wird. Zudem hemmt ein spezielles Verdampfungssystem das Bakterienwachstum, bevor der Wasserdampf dann in den Raum geleitet wird.

Der neue Dyson Pure Humidify+Cool kann wie alle Dyson-Geräte aus dem Smarthome-Bereich mit der Dyson-Link-App konfiguriert und gesteuert werden. Alternativ hat das Gerät eine Fernbedienung im Lieferumfang und wie schon sein Vorgänger ein großes Farbdisplay im Fuß.

Der neue Multifunktionslüfter von Dyson soll in Kürze in den Farben Weiß und Silber mit einer Preisempfehlung von 699 Euro in den Handel kommen.