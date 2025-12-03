DW Access: Neue App der Deutschen Welle soll Zensur umgehen

Die Deutsche Welle hat mit DW Access eine neue App veröffentlicht, die Menschen in Regionen mit eingeschränkter digitaler Freiheit den Zugang zu unabhängigen Inhalten sichern soll. In Staaten wie Iran, Russland oder China werden internationale Nachrichtenangebote zunehmend blockiert.

Die App richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die trotz staatlicher Eingriffe verlässliche Informationen abrufen möchten. Nach Angaben des Senders wurde DW Access so entwickelt, dass sie auch unter strenger Zensur und schwacher Netzabdeckung funktioniert.

App Store macht iOS-Ausgabe unmöglich

Der Download erfolgt nicht über die bekannten App-Stores. Die App wird über die Plattform access-unlocked.org bereitgestellt und kann zusätzlich über Messenger oder Bluetooth geteilt werden. Die Deutsche Welle will sich damit unabhängiger von App-Store-Regeln und politischen Vorgaben machen. Der Verzicht auf die klassischen Distributionswege ist ein zentraler Bestandteil des Konzepts, da viele Sperrmaßnahmen auf der Kontrolle dieser Plattformen basieren.

Die App ergänzt die bestehende DW News App, die weiterhin regulär über Google Play und den Apple App Store erhältlich ist. DW Access selbst erscheint jedoch ausschließlich für Android. Eine iPhone-Version ist nicht verfügbar, da iOS (außerhalb der Europäischen Union) strikt an den App Store gebunden ist und damit die angestrebte Unabhängigkeit von zentralen Vertriebsstrukturen nicht möglich wäre. Die Deutsche Welle verweist darauf, dass gerade in zensierten Märkten Android-Geräte weit verbreitet sind.

Funktionen gegen Sperren und Überwachung

DW Access integriert beim Start automatisch einen VPN-Dienst, der Verbindungen verschlüsselt und regionale Blockaden umgehen kann. Die App nutzt eine eigene Gerätekennung, die nicht mit dem eigentlichen Gerät verknüpft ist. Persönliche Daten und IP-Adressen werden nicht an die Deutsche Welle oder Dritte übermittelt.

Ein Datensparmodus soll den Abruf von Artikeln auch bei stark begrenzter Bandbreite ermöglichen. Inhalte können lokal gespeichert und offline gelesen werden, außerdem lassen sie sich bei Bedarf per Bluetooth weitergeben. Mit der Einführung von DW Access reagiert der deutsche Auslandssender auf zunehmende staatliche Kontrolle des Netzes. Ziel ist ein Angebot, das Menschen in restriktiven Medienumgebungen auch unter schwierigen Bedingungen informiert hält.