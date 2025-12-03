App Store macht iOS-Ausgabe unmöglich
DW Access: Neue App der Deutschen Welle soll Zensur umgehen
Die Deutsche Welle hat mit DW Access eine neue App veröffentlicht, die Menschen in Regionen mit eingeschränkter digitaler Freiheit den Zugang zu unabhängigen Inhalten sichern soll. In Staaten wie Iran, Russland oder China werden internationale Nachrichtenangebote zunehmend blockiert.
Die App richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die trotz staatlicher Eingriffe verlässliche Informationen abrufen möchten. Nach Angaben des Senders wurde DW Access so entwickelt, dass sie auch unter strenger Zensur und schwacher Netzabdeckung funktioniert.
Der Download erfolgt nicht über die bekannten App-Stores. Die App wird über die Plattform access-unlocked.org bereitgestellt und kann zusätzlich über Messenger oder Bluetooth geteilt werden. Die Deutsche Welle will sich damit unabhängiger von App-Store-Regeln und politischen Vorgaben machen. Der Verzicht auf die klassischen Distributionswege ist ein zentraler Bestandteil des Konzepts, da viele Sperrmaßnahmen auf der Kontrolle dieser Plattformen basieren.
Die App ergänzt die bestehende DW News App, die weiterhin regulär über Google Play und den Apple App Store erhältlich ist. DW Access selbst erscheint jedoch ausschließlich für Android. Eine iPhone-Version ist nicht verfügbar, da iOS (außerhalb der Europäischen Union) strikt an den App Store gebunden ist und damit die angestrebte Unabhängigkeit von zentralen Vertriebsstrukturen nicht möglich wäre. Die Deutsche Welle verweist darauf, dass gerade in zensierten Märkten Android-Geräte weit verbreitet sind.
Funktionen gegen Sperren und Überwachung
DW Access integriert beim Start automatisch einen VPN-Dienst, der Verbindungen verschlüsselt und regionale Blockaden umgehen kann. Die App nutzt eine eigene Gerätekennung, die nicht mit dem eigentlichen Gerät verknüpft ist. Persönliche Daten und IP-Adressen werden nicht an die Deutsche Welle oder Dritte übermittelt.
Ein Datensparmodus soll den Abruf von Artikeln auch bei stark begrenzter Bandbreite ermöglichen. Inhalte können lokal gespeichert und offline gelesen werden, außerdem lassen sie sich bei Bedarf per Bluetooth weitergeben. Mit der Einführung von DW Access reagiert der deutsche Auslandssender auf zunehmende staatliche Kontrolle des Netzes. Ziel ist ein Angebot, das Menschen in restriktiven Medienumgebungen auch unter schwierigen Bedingungen informiert hält.
Meine GEZ-Gebühren gut angelegt !
Die Deutsche Welle wird aus dem Bundeshaushalt (also durch Steuern) finanziert, nicht durch GEZ/Rundfunkbeitrag.
Und die GEZ ist nichts anderes als Steuern die sich „Rundfunkgebühren“ nennt.
Das stimmt so nicht. Aber ich erkläre dir gerne auf einfache Art mal den unterschied zwischen einer Steuer und einer Gebühr.
der Unterschied zwischen einer Steuer und einer Gebühr liegt vor allem im Zweck und in der Verwendung.
Eine Steuer ist eine Abgabe, die der Staat von Bürgern oder Unternehmen erhebt, ohne dass eine direkte Gegenleistung erbracht wird. Mit den Steuereinnahmen finanziert der Staat öffentliche Ausgaben wie Bildung, Straßen oder Gesundheit. Beispiele sind die Einkommensteuer oder die Umsatzsteuer.
Eine Gebühr hingegen ist eine Zahlung, die für eine konkrete Leistung oder Dienstleistung des Staates erhoben wird, z. B. für die Ausstellung eines Führerscheins oder eine Baugenehmigung.
Zusammengefasst: Steuern finanzieren allgemein öffentliche Aufgaben, während Gebühren für spezifische Leistungen stehen.
Die GEZ ist Strenggenommen die „Gebühreneinzugszentrale“ und keine Steuer/Beitrag
…aber wenn man die „spezifische Leistung“ dann durch einen Anschlusszwang unabhängig von deren Inanspruchnahme kreiert, dann wird die Gebühr strukturell doch zu einer Art Steuer…
Die Deutsche Welle ist vollständig aus Steuern finanziert, nicht aus dem Rundfunkbeitrag. Aber ja, gut angelegte Steuern.
Hört sich gut an, ich hoffe es funktioniert wie geplant
Mit derselben Begründung könnte RussiaToday eine App für Europa anbieten!?!?
Klar.
Drückt der Aluhut?
Es geht doch nur ums technische Prinzip. So hab ich den Kommentar zumindest verstanden. Warum dann gleich so abfällig?
Au ja… Sideloading einer russischen Propaganda App… total sicher und garantiert ohne Spyware. Mein Humor! :))
Wäre das denn nötig?
Wird der Zugang blockiert oder erschwert?
1) Russia Today ist in Europa mittels DNS-Sperre gesperrt da es „schädliche Inhalte“ ausliefert.
2) Deutsche Welle ist im Iran mittels DNS-Sperre gesperrt da es „schädliche Inhalte“ ausliefert.
Deutsche Welle will sich nun weiter im Iran ausbreiten und hat dafür spezielle App-Funktionen damit sie unzensierter wird.
Warum sollte das also Russia Today nicht auch anbieten, ganz analog zur DW? So, wo ist nun der Unterschied?
DW darf es, RT darf es nicht? Warum? Weil die einen Inhalte „wahr“ sind und die anderen nicht? Wer sagt das? Genau, die jeweilige Regierung…
aber niemand in Deutschland würde den Inhalt als wahr erachten (hoffe ich).. das ist der Unterschied
Soso, Russia Today ist also die Lügenpresse, nicht wahr…?!
Mich würde es nicht wundern wenn alleine der Besitz der App dann unter Strafe steht.
Das hört sich mal nach einem sinnvollen Beispiel für Sideloading an.
Sehe ich auch so. Danke für die Info, @ifun! Tolle Idee der DW
Und was hindert jetzt einen Staat dran die Domains/ Server zu sperren?
Den Gedanken hatte ich auch spontan.
Als da hier bestimmte Begriffe nicht veröffentlicht werden:
Gestriger Bericht bei Welt.de:
„Wenn „Faktenchecker“ die Fakten verzerren
Ein „Faktencheck“ der Deutschen Welle zum Gaza-Krieg stützt sich auf fragwürdige Quellen, übernimmt aktivistische Narrative und lässt zentrale Fakten aus. Nach einer Anfrage von WELT wurde der Beitrag geändert – doch das wesentliche Problem bleibt….“
Hat schon was Satirisches: L_inke Deutsche Pr_opa_ganda, die gerne die Opposition im eigenen Land verboten sehen will, bemüht sich darum, in autokratischen Staaten konsumiert werden zu können, um die Menschen dort mit ihrer eigenen „Wahrheit“ zu beglücken.
Kann man sich nicht ausdenken…
WELT.DE
Täglich alternative Fakten.
doch, WELT denkt sich durchaus vieles aus – halt Springerpresse!
Welt als Quelle? Omg
Habt ihr alle, die WELT anprangern, denn auch inhaltlich was beizutragen oder wird einfach diffamiert, weil die Quelle nicht passt.
Ich bin auch kein Springer-Freund aber der Bericht dort ist korrekt und ihr könnt ja inhaltlich argumentieren wenn ihr es anders seht.
@ErlkX: Vielen Dank, dass wenigstens einer hier nicht auf den Diffamierungszug aufspringt und das Problem beim Namen nennt. Wahre Demokratie hält andere Meinungen aus und macht diese nicht mundtot.
+1 Danke, jemand der sich auch mal außerhalb des linken ÖRR Meinungen einholt.
Ist schon schlimm wie blind manche daherkommen und mit Aluhut Begriffen um sich werfen und andere beleidigen, dann aber immer groß von Nächstenliebe und Demokratie sprechen!
Wer schwurbelt, wird Aluhutträger genannt
Lieben tu ich dich trotzdem, mein Nächster
Margoly, dann sag doch mal was hier geschwurbelt wurde?
Das ist jetzt aber wirklich lustig. Kann ich hier dann also die Nachrichteninhalte von RT Deutschland lesen?
Die Deutsche Welle untersteht bekanntermaßen direkt dem Außenministerium.
Danke für diesen erheiternden Beitrag.
Ah, also eine App, die nur dazu dient die westliche Propaganda in diesen Ländern zu verbreiten.
Kennen wir ja schon vom Arabischen Frühling – und vielleicht erschliesst sich dann auch warum manche Länder diese Propaganda draussen halten wollen und ihren Informationsraum, ähnlich zum territorialen Raum, schützen.
Wie wäre es wenn Russland, China oder Iran eine App rausbringen, die die ganzen gelöschten YouTube-Videos enthält oder die ganzen Tweets, die „In diesem Land nicht angezeigt werden können“, oder die Telegram-Kanäle oder irgendwelche anderen Inhalte, die hier gesperrt werden?
Du weißt doch sehr genau, dass nicht alles, was hinkt, ein Vergleich ist. Amuse me: auf welche Weise verfolgt dich der pöse Staat hierzulande, wenn du gegen die Regierung und ihre Entscheidungen öffentlich sprichst? Gegen welches Nachbarland führt Deutschland in den letzten, sagnwamal 5 Jahren denn einen Angriffskrieg? Na? Hm?