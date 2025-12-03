“I’m Not Remarkable”: Apple bewirbt umfangreiche Bedienungshilfen

Apple rückt mit dem neuen Werbevideo „I’m Not Remarkable“ die Bedienungshilfen seiner Geräte in den Mittelpunkt. Der dreiminütige Film zeigt Studierende, die iPhone, iPad, Mac und Apple Watch mit Funktionen nutzen, die den Zugang zu Informationen erleichtern.

Dazu gehören Hilfen für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit sowie Werkzeuge zur akustischen oder visuellen Unterstützung. Apple arbeitet diese Funktionen im Spot als festen Bestandteil seiner Systeme heraus und betont deren Bedeutung für das Lernen und die soziale Teilhabe im Hochschulalltag.

Funktionen für unterschiedliche Bedürfnisse

Im Video kommen mehrere Bedienungshilfen vor, die auf verschiedenen Geräten eingesetzt werden können. Dazu zählen die Lupe auf dem Mac, die Texte vergrößert oder Objekte sichtbar macht. VoiceOver beschreibt Inhalte auf dem Bildschirm und erlaubt die Steuerung ohne visuelle Orientierung. Zoom bietet zusätzliche Vergrößerungsoptionen auf dem iPhone.

Ergänzt werden diese Funktionen durch Braille-Unterstützung für Eingabe und Ausgabe. Für Situationen mit hoher Geräuschkulisse oder fehlender Akustik stehen Live-Untertitel bereit, die Sprache in Echtzeit in Text umwandeln. Die Namenserkennung informiert über bestimmte Geräusche und hilft Menschen, die akustische Signale nicht zuverlässig wahrnehmen können.

Unterstützung an Apple Watch und AirPods

AssistiveTouch auf der Apple Watch und dem iPad erlaubt Nutzern eine Steuerung ohne direkte Berührung des Displays. Die Geräte reagieren auf Gesten der Hand oder des Arms. Die AirPods Pro bieten eine Hörgerätefunktion mit persönlichem Hörprofil.

Die im Video gezeigten Bedienungshilfen