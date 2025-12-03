Rift Riff: Tower-Defense-Spiel mit flexible Strategien und fairem Preis

Mit Rift Riff ist vor kurzem ein Tower-Defense-Titel erschienen, der auf klar definierte Szenarien, ein strukturiertes Spielprinzip und ein faires Preismodell setzt. Die App kann kostenlos angespielt werden, bei Gefallen werden einmalig 7 Euro fällig.

Im Titel bewegen sich Spieler durch verschiedene Welten, in denen vorgegebene Bauplätze genutzt werden, um ein kleines Arsenal an Türmen zu platzieren. Zu Beginn jeder Runde wird eine Auswahl aus insgesamt 17 Turmtypen getroffen. Diese kommen gegen unterschiedliche Monstergruppen zum Einsatz, die sich je nach Art verschieden verhalten. Einige greifen das Hauptgebäude an, andere konzentrieren sich auf Türme an ausgewählten Punkten oder attackieren sämtliche Verteidigungsstrukturen in Reichweite.

Für den Bau und die Erweiterung der Türme wird eine Ressource genutzt, die während der Angriffswellen gewonnen wird. Die Karten bieten feste Positionen für die Verteidigungsanlagen, was die taktische Planung vereinfacht. Wer eine Welle erfolgreich übersteht, sammelt sogenannte Prismen. Damit werden zusätzliche Welten, Begleiter und weiterentwickelte Türme freigeschaltet.

Mechaniken, die Experimente erleichtern

Rift Riff setzt dabei auf mehrere Ansätze, die Fehlversuche weniger frustrierend machen sollen. Falsch gesetzte Türme lassen sich ohne Verlust zurücknehmen und beschädigte Anlagen erscheinen nach einer überstandenen Welle wieder.

Wird das zentrale Gebäude zerstört, beginnt lediglich die aktuelle Angriffswelle erneut. Das Spiel erlaubt zudem das Einplanen von Türmen, wenn die vorhandene Ressource noch nicht ausreicht. In ruhigen Momenten können Spieler kleine Extras sammeln, die zusätzliche Baumöglichkeiten eröffnen und den Fortschritt im Szenario erleichtern.

Der Titel bietet rund 20 Welten mit jeweils mehreren Szenarien und eine Spielzeit zwischen 15 und 20 Stunden. Hinzu kommen 25 Gegnertypen, sechs freischaltbare Begleiter sowie zahlreiche Herausforderungen für fortgeschrittene Spieler.