Dual-Dashcam VD1 Pro: Baseus setzt neuen Tiefstpreis, erhöht Speicher

Die Baseus Prime Trip VD1 Pro ist aktuell so günstig wie noch nie erhältlich. Nachdem die Dual Dashcam im vergangenen Herbst zunächst für 169 Euro gestartet war und während der Black Friday Woche bereits auf 119 Euro gefallen ist, lässt sich das Komplettpaket jetzt erstmals für 109,99 Euro bestellen.

Wir haben die Kamera bereits ausführlich ausprobiert und sind in unserem Test auf Montage, Bildqualität und Alltagseinsatz eingegangen. Damals überzeugte das System vor allem mit seiner unkomplizierten Installation, der scharfen 4K Frontkamera und der Möglichkeit, das Fahrzeug auch im Stand zu überwachen.

Solarbetrieb unterstützt den Parkmodus

Die VD1 Pro kombiniert eine Frontkamera mit 4K Auflösung und eine Rückkamera mit 1080p. Beide zeichnen während der Fahrt parallel auf. Für den Betrieb genügt der Anschluss an den mitgelieferten 12 Volt Adapter. Die Rückkamera wird über ein langes Kabel mit der Haupteinheit verbunden.

Eine Besonderheit bleibt der integrierte Akku, der zusätzlich von einem kleinen Solarmodul unterstützt wird. Dieser dient allerdings ausschließlich dem Parkmodus. Ist das Fahrzeug abgestellt, wechselt die Kamera in einen stromsparenden Bereitschaftsmodus und speichert bei einer Erschütterung automatisch eine kurze Videosequenz. Eine dauerhafte Videoaufzeichnung ohne Fahrzeugstrom ist dagegen nicht möglich.

Im Test arbeitete die Bewegungserkennung zuverlässig, reagierte allerdings teilweise auch auf stärkere Erschütterungen durch vorbeifahrende Fahrzeuge. Die Frontkamera lieferte eine hohe Bildschärfe, während die Rückkamera etwas dunklere Aufnahmen erzeugte, für die Dokumentation eines Vorfalls aber ausreichend Details festhielt.

Mehr Speicher im Lieferumfang

Die Dashcam unterstützt WLAN nach WiFi 6 Standard und verbindet sich direkt mit der Baseus-App. Darüber lassen sich Aufnahmen herunterladen, Einstellungen anpassen und GPS Informationen abrufen. Im Lieferumfang befindet sich inzwischen eine 64 GB Speicherkarte, nachdem dem ursprünglichen Modell noch eine 32 GB Karte beilag.

Mit dem aktuellen Angebotspreis von 109,99 Euro unterbietet Baseus den bisherigen Tiefstpreis nochmals deutlich. Wer eine Dual Dashcam mit Parküberwachung sucht, findet hier derzeit ein vergleichsweise günstiges und vor allem brauchbares Gesamtpaket.