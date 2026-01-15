iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 183 Artikel

Neuzugang in der MagFit-Familie

Spigen TinTap Zip: Taktische MagSafe-Tasche fürs iPhone
16 Kommentare

Der Zubehörhersteller Spigen bringt mit der Tintap Zip MagFit eine neue MagSafe-kompatible Aufbewahrungstasche auf den Markt. Das kompakte Zubehör richtet sich an Nutzer, die Karten und kleine Alltagsgegenstände direkt am Smartphone mitführen möchten und denen die MagMoji zu verspielt sind.

Spigen TinTap Zip

Die Tasche wird magnetisch auf der Rückseite befestigt und ist für iPhones ab der 12er-Serie sowie für aktuelle Pixel-Modelle vorgesehen, die entweder ohne Case oder mit einer passenden Magnethülle ausgestattet sind.

Kompakter Ansatz mit reduziertem Stauraum

Im Vergleich zu früheren Spigen-Pouches fällt die Tintap Zip deutlich schlanker aus. Während der bereits Ende März 2025 vorgestellte Snap Zip MagFit als größere Lösung mit mehreren Fächern, Karabiner und Trageriemen konzipiert war und sich auch am Gürtel oder Rucksack befestigen ließ, konzentriert sich das neue Modell auf den direkten Einsatz am Gerät.

Detail Web Magsafe Wallet Tintap Magfit Blk 09

Die Tintap Zip besteht aus Nylon und verfügt über ein vorderes Schnellzugriffsfach für zwei Karten. Im Inneren befindet sich ein Netzfach, das Platz für bis zu fünf weitere Karten oder kleinere Zubehörteile wie kabellose Kopfhörer bietet. Eine zusätzliche Trageschlaufe soll das gemeinsame Mitführen von Smartphone und Pouch erleichtern.

Magnetkraft, Abschirmung, Größe

Die maximale Traglast bei direkter MagSafe-Befestigung am iPhone gibt Spigen mit rund 250 Gramm an. In Kombination mit bestimmten MagFit-Hüllen des Herstellers steigt dieser Wert auf bis zu 450 Gramm. Karten im vorderen Fach können weiterhin für kontaktlose Bezahlvorgänge genutzt werden. Das innere Fach ist mit einer Abschirmung ausgestattet, die das Auslesen sensibler Kartendaten erschweren soll.

Tintap Zip Tasche

Mit Abmessungen von etwa 4 mal 11 mal 7 Zentimetern und einem Gewicht von rund 78 Gramm ist die Tintap Zip spürbar kompakter als der Snap Zip MagFit, der auf mehr Stauraum und flexible Trageoptionen ausgelegt war. Farblich stehen Olivgrün und Schwarz zur Auswahl. Der Einführungspreis liegt bei rund 24 Euro und ordnet das neue Modell unterhalb des größeren Snap-Zip-Modells ein.

15. Jan. 2026 um 19:21 Uhr von Nicolas


  • Wer nutzt denn bitte eine solch „große“ Tasche am Handy? Sehe da keinen praktischen Mehrwert. Klärt mich mal auf wegen Tellerrand und so

  • Geht es nur mir so oder ist das ein total unnötiges Produkt?!?

  • Taktisch praktisch. Aber mal eine ernsthafte Frage: wie ist der Begriff in dem Zusammenhang definiert? Was zeichnet eine taktische Taschenlampe im Vergleich zu einer „normalen“ aus?

    • Ich glaube mal das die taktische Taschenlampe extrem hell ist, und einen schnellen Zugriff auf den schnell blinkenden Modus. Ich komme gerade nicht auf den Namen des Modus. Um den Angreifer zu blenden. Bin mir aber nicht 100 % sicher.

    • Kann es sein, das die Überschrift angepasst wurde? Ich finde nichts zu einer Taschenlampe.

      • Haha, sorry für die Verwirrung! Das mit der Taschenlampe war nur ein Beispiel, in dessen Zusammenhang ich den Begriff schon öfter gehört hatte. Die Erklärung von John Do ist aber plausibel. Es ist also so etwas wie eine erweiterte Funktionalität. Für mich klingt es irgendwie direkt militärisch.

    • Taktisch bedeutet dass das Teil besonderen Umwelteinflüssen Stand hält. Bei ner Taschenlampe ist da meist ein Ring verbaut der bei hartem Kontakt extreme Schmerzen bereitet ;-)
      So ne Art Selbstverteidigung!

  • Sehr praktisch und kompakt
    Warum nicht gleich nen Reisekoffer hinten dran?
    Hier fragt man sich ob das iPhone die Tasche hält oder die Tasche das iPhone

  • Danke für den Tipp. Mal testen. Hab’s in schwarz bestellt.

  • Ein bisschen größer und man kann das iPhone IN die Tasche packen und spart sich MagSafe. Nur so ne Idee…

