Spigen TinTap Zip: Taktische MagSafe-Tasche fürs iPhone

Der Zubehörhersteller Spigen bringt mit der Tintap Zip MagFit eine neue MagSafe-kompatible Aufbewahrungstasche auf den Markt. Das kompakte Zubehör richtet sich an Nutzer, die Karten und kleine Alltagsgegenstände direkt am Smartphone mitführen möchten und denen die MagMoji zu verspielt sind.

Die Tasche wird magnetisch auf der Rückseite befestigt und ist für iPhones ab der 12er-Serie sowie für aktuelle Pixel-Modelle vorgesehen, die entweder ohne Case oder mit einer passenden Magnethülle ausgestattet sind.

Kompakter Ansatz mit reduziertem Stauraum

Im Vergleich zu früheren Spigen-Pouches fällt die Tintap Zip deutlich schlanker aus. Während der bereits Ende März 2025 vorgestellte Snap Zip MagFit als größere Lösung mit mehreren Fächern, Karabiner und Trageriemen konzipiert war und sich auch am Gürtel oder Rucksack befestigen ließ, konzentriert sich das neue Modell auf den direkten Einsatz am Gerät.

Die Tintap Zip besteht aus Nylon und verfügt über ein vorderes Schnellzugriffsfach für zwei Karten. Im Inneren befindet sich ein Netzfach, das Platz für bis zu fünf weitere Karten oder kleinere Zubehörteile wie kabellose Kopfhörer bietet. Eine zusätzliche Trageschlaufe soll das gemeinsame Mitführen von Smartphone und Pouch erleichtern.

Magnetkraft, Abschirmung, Größe

Die maximale Traglast bei direkter MagSafe-Befestigung am iPhone gibt Spigen mit rund 250 Gramm an. In Kombination mit bestimmten MagFit-Hüllen des Herstellers steigt dieser Wert auf bis zu 450 Gramm. Karten im vorderen Fach können weiterhin für kontaktlose Bezahlvorgänge genutzt werden. Das innere Fach ist mit einer Abschirmung ausgestattet, die das Auslesen sensibler Kartendaten erschweren soll.

Mit Abmessungen von etwa 4 mal 11 mal 7 Zentimetern und einem Gewicht von rund 78 Gramm ist die Tintap Zip spürbar kompakter als der Snap Zip MagFit, der auf mehr Stauraum und flexible Trageoptionen ausgelegt war. Farblich stehen Olivgrün und Schwarz zur Auswahl. Der Einführungspreis liegt bei rund 24 Euro und ordnet das neue Modell unterhalb des größeren Snap-Zip-Modells ein.