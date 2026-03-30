SongDNA: Spotify zeigt Entstehungsgeschichte von Songs direkt in der App

Mit einer neuen Funktion erweitert der Musik-Streaming-Dienst Spotify seine mobile Anwendung um einen zusätzlichen Blick auf die Entstehung von Musikstücken. Unter dem Namen SongDNA wird derzeit eine Beta-Funktion für Premium-Nutzer ausgerollt, die Informationen zu beteiligten Künstlern, Einflüssen und Verbindungen zwischen Songs sichtbar machen soll.

SongDNA ist direkt in die Wiedergabeansicht integriert. Nutzer finden dort eine zusätzliche Karte, über die sich weiterführende Details zu einem laufenden Titel abrufen lassen. Angezeigt werden unter anderem Songwriter, Produzenten und weitere Mitwirkende. Ergänzend listet die Funktion verwendete Samples, stilistische Anleihen sowie Coverversionen auf, die von einem Titel inspiriert wurden.

Verknüpfungen zwischen Künstlern und Songs

Die Funktion geht über eine reine Informationsanzeige hinaus. Nutzer können einzelne Beteiligte antippen und so deren weitere Arbeiten erkunden. Auf diese Weise entsteht ein Netzwerk aus Verbindungen zwischen Künstlern, Genres und Epochen. Die Navigation erfolgt dabei schrittweise von einem Song zum nächsten, wodurch sich musikalische Zusammenhänge nachvollziehen lassen.

Technisch basiert SongDNA auf Daten, die von Künstlern und deren Teams bereitgestellt werden. Ergänzt werden diese Informationen durch Beiträge aus der Community. Künstler und Labels erhalten über die Plattform Zugriff auf die hinterlegten Inhalte und können diese verwalten oder anpassen.

Mehr Sichtbarkeit für Songwriter und Produzenten

Mit der Einführung von SongDNA rückt Spotify insbesondere die Arbeit von Songwritern, Produzenten und weiteren Beteiligten stärker in den Fokus. Diese Gruppen sind bislang häufig weniger sichtbar als die auftretenden Interpreten, obwohl auch sie maßgeblich an der Entstehung eines Titels beteiligt sind.

Die neue Funktion ergänzt bestehende Inhalte wie Hintergrundinformationen zu einzelnen Songs. Während diese vor allem die Entstehungsgeschichte eines Titels beschreiben, stellt SongDNA die Verbindungen zu anderen Werken und Mitwirkenden in den Mittelpunkt.

Der Rollout erfolgt schrittweise für Premium-Nutzer auf iOS- und Android-Geräten. Eine breitere Verfügbarkeit ist im Laufe des Aprils vorgesehen.

