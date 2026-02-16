Doppi 6.0: Lokaler Musikplayer mit Widgets und neuer Bibliotheksansicht

Doppi buhlt als lokaler MP3-Player schon länger um all jene Nutzer, die ihre eigene Musiksammlung auf dem iPhone verwalten und abspielen möchten. Die App verzichtet auf Streaming-Anbindungen und konzentriert sich stattdessen auf lokal gespeicherte Audiodateien. Unterstützt werden gängige Formate wie MP3 und FLAC sowie weitere verlustfreie Varianten.

Musikdateien lassen sich über verschiedene Wege in die App übertragen, etwa per AirDrop, über die Dateien-App, über einen lokalen Web-Uploader im Heimnetz oder direkt vom Rechner aus. Ergänzend erlaubt Doppi das Bearbeiten von Metadaten wie Titel, Interpret, Album, Covergrafiken und Liedtexte, was insbesondere bei selbst gepflegten Archiven relevant ist.

Die Oberfläche ist auf eine klare Darstellung großer Albumcover ausgelegt. Navigation und Suche erfolgen gestenbasiert und lassen sich aus jeder Ansicht aufrufen. Wiedergabelisten können neu angelegt und über Kontextmenüs befüllt werden. Für den Alltag im Auto steht eine angepasste CarPlay-Oberfläche zur Verfügung.

Widgets, Art Stream und strukturierte Startseite

Mit Version 6.0 erweitert der Entwickler die App um mehrere neue Ansätze zur Darstellung der eigenen Sammlung. Ein neues Now-Playing-Widget steht in drei Größen zur Verfügung und zeigt während der Wiedergabe Albumcover sowie grundlegende Steuerelemente auf dem Homescreen an. Neu ist außerdem der Startseiten-Bereich „Hallo“, der häufig gespielte, zuletzt gehörte und besonders favorisierte Alben und Künstler bündelt und damit als persönlicher Einstiegspunkt dient.

Eine weitere Änderung betrifft die Albumansicht. Der sogenannte Art Stream stellt Covergrafiken in den Vordergrund und ermöglicht ein durchgängiges Scrollen durch die Sammlung. Daneben wurden die Einstellungen neu strukturiert und visuelle Effekte stärker vereinheitlicht.

Technische Anpassungen und langfristige Pflege

Auf technischer Ebene nennt der Entwickler Verbesserungen bei Geschwindigkeit und Stabilität. Insbesondere das Abspielen von WAV-Dateien wurde überarbeitet, um mit diesem verlustfreien Format zuverlässiger umzugehen.

Doppi bleibt damit ein Werkzeug für Nutzer, die ihre Musiksammlung unabhängig von Abodiensten organisieren möchten und Wert auf Kontrolle über Dateien und Metadaten legen.

Die App lässt sich kostenlos laden, die Vollversion kann wahlweise im Abo ausprobiert oder gegen eine Einmalzahlung freigeschaltet werden.