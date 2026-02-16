Statt DeepL oder Google Translate
Neuer Übersetzer: Kagi Translate startet als iPhone-App
Der Suchmaschinenanbieter Kagi hat sein Übersetzungsangebot erweitert und stellt Kagi Translate nun auch als mobile App für iOS bereit. Damit bringt das Unternehmen seine bislang browserbasierte Übersetzungslösung auch auf das iPhone.
Kagi Translate: Lässt sich auch als Systemstandard festlegen
Nutzer können Texte, Sprache und Bilder unterwegs übersetzen. Unterstützt werden nach Angaben des Anbieters mehr als 248 Sprachen. Der Funktionsumfang orientiert sich dabei weitgehend an der bereits bekannten Webversion.
Bildübersetzung mit erweitertem Kontextverständnis
Eine Besonderheit der mobilen App ist die Bildübersetzung mit zusätzlicher Kontextanalyse. Nutzer können Fotos aufnehmen oder bestehende Bilder hochladen, etwa von Straßenschildern oder Formularen. Die App analysiert nicht nur den Text, sondern bezieht auch das visuelle Umfeld mit ein. Dadurch sollen Übersetzungen verständlicher ausfallen als bei einer reinen Wort für Wort Übertragung. Ziel ist es, Bedeutung und Situation gemeinsam zu erfassen und verständlich wiederzugeben.
Neben der Bildfunktion unterstützt die App auch Sprachübersetzungen in Echtzeit. Gespräche können gesprochen und direkt in eine andere Sprache ausgegeben werden. Ergänzt wird das Angebot durch ein integriertes Wörterbuch mit Audioausgabe sowie eine Korrekturfunktion für eigene Texte. Übersetzungen lassen sich speichern und für späteres Nachschlagen oder zum Sprachenlernen markieren.
Datenschutz, Systemintegration und Ausblick
Wie bei anderen Kagi Diensten verzichtet auch Kagi Translate auf Werbung und Tracking. Übersetzungsverläufe werden lokal gespeichert. Auf iOS lässt sich die App als Standardübersetzer festlegen, sodass sie systemweit genutzt werden kann.
Kagi Translate wurde 2024 eingeführt und seitdem schrittweise erweitert. In den vergangenen Monaten kam unter anderem eine Browsererweiterung hinzu, die Übersetzungen direkt auf Webseiten ermöglicht. Die mobile App steht kostenlos zur Verfügung. Mitglieder des kostenpflichtigen Kagi Angebots erhalten Zugriff auf erweiterte Modelle sowie zusätzliche Funktionen wie Dokumentübersetzungen und längere Texteingaben. Einige dieser Optionen befinden sich noch in der Erprobung und sind vorerst auch ohne Abo nutzbar.
Entwickler: Kagi Inc.
offline rein für Sprache kann man den nicht nutzen, oder? Finde zumindest keine Option in der App.
Da ist der apple Übersetzer etwas im Vorteil.
Wie gut diese visuelle Übesetzung im Kontext klappt, hab ich noch nicht getestet. Hat jemand schon Erfahrung damit?
Da kann ich „Locally Translate“ empfehlen. 50 Sprachen, komplett offline.
Das File dafür ist 2GB groß.
Und keine Data Collection.
Naja da würde ich die Apple App nehmen, da die ja auch mit den AirPods arbeitet.
Blickt ja kein Mensch mehr durch, wenn man für jeden Kram ne eigene App braucht.
Locally hatte ich auch schon getestet, aber wieder gelöscht.
kagi hat datenschutz im fokus
kann auch die anderen apps empfehlen
Hab Kagi geladen und deepl gelöscht wegen der Textmengenbeschränkung. Funktioniert aus meiner Sicht ganz gut.
Locally Translate hätte mich interessiert und wollte es gerade laden. Hab mich schon gewundert, warum der „Laden“ Button ausgegraut ist – ab iPhone 15 erst….