Apple räumt im Hintergrund auf
iOS 27: Technische Bereinigung statt sichtbarer Neuerungen
Nach Informationen des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg bereitet Apple mit iOS 27 ein größeres internes Aufräumprojekt vor. Die kommende Version des mobilen Betriebssystems soll weniger durch neue Funktionen auffallen als durch strukturelle Wartungsarbeiten unter der Motorhaube.
Apple räumt im Hintergrund auf
Laut dem Bericht konzentriert sich Apple bei iOS 27 auf das Entfernen älterer Codebestandteile und das Überarbeiten bestehender Funktionen. Ziel ist es, die gewachsene Komplexität des Systems zu reduzieren. Vergleichbar ist dieser Ansatz mit früheren Wartungs-Updates wie Mac OS X Snow Leopard „Snow Leopard“, bei denen Stabilität und Reaktionsgeschwindigkeit im Vordergrund standen. Anwendungen sollen im Alltag flüssiger reagieren, ohne dass Nutzer mit tiefgreifenden Änderungen an der Oberfläche konfrontiert werden.
Apple bei der Ankündigung von Mac OS X Snow Leopard
An der Benutzeroberfläche sind zwar Anpassungen geplant, diese sollen jedoch moderat ausfallen. Größere Design-Auffrischungen wie im Vorjahr sind demnach nicht vorgesehen. Stattdessen steht die technische Konsolidierung im Fokus, die sich indirekt in einer zuverlässigeren Nutzung bemerkbar machen soll.
Effizienzgewinne und Vorbereitung auf neue Geräte
Ein zentrales Ergebnis der internen Arbeiten könnten Verbesserungen bei der Energieeffizienz sein. Durch optimierten Code erhofft sich Apple geringeren Ressourcenverbrauch, was zu längeren Akkulaufzeiten führen könnte. Ob diese Effekte aktiv beworben werden oder lediglich als Nebeneffekt der Aufräumarbeiten auftreten, bleibt offen.
Gleichzeitig soll iOS 27 eine stabile Basis für neue Gerätekategorien schaffen. Wir erinnern uns: Apple soll sowohl an günstigen MacBooks mit iPhone-Prozessoren arbeiten als auch an neuen, faltbaren iPhone-Modellen. Damit wächst der Druck auf Apple, das Zusammenspiel aus Hardware und Software frühzeitig sauber abzustimmen.
- Satte 20 Neuheiten: Apple plant breite Produktoffensive für 2026
Neben der Systempflege investiert Apple in den Ausbau von KI-Funktionen. Das Unternehmen steht hier im Vergleich zur Konkurrenz unter Zugzwang und will mit einer zuverlässigeren, stärker integrierten KI-Nutzung verlorenen Boden gutmachen. iOS 27 soll daher weniger durch einzelne Schlagzeilen überzeugen als durch ein insgesamt robusteres Fundament für die kommenden Jahre.
Sehr gut
Gefühlt lese ich das seit 5 Jahren zu jedem Update. Trotzdem wird das System immer größer, langsamer und fehlerhafter. Ich habe z.b. immer noch as Problem das manchmal die Favoriten in der Telefon App verschwinden. App killen und neu öffnen hilft, aber früher hatte ich merklich weniger kleiner Fehler. Wie lange hat es beim letzten iOS Major Update gedauert, dass die Apps mit dunklen icons keine Probleme mehr gemacht habe…
Ja den Fehler habe ich seit neuestem auch. Zuvor hat er alle selbst hinterlegten Bilder durch die der Kontakte ersetzt obwohl ich das immer abgelehnt habe.
Na dann hoffen wir mal, dass das was wird :)
Oweia hoffentlich nicht schon wieder neue Engines wie damals für PDF
iOS 27 Snow Leopard…
Immer her damit!
Aber gab es solche Berichte nicht schon die letzten Jahre öfter?
Hoffentlich stimmt es diesmal.
Hatte ich mir auch gedacht.
Genau den Gedanken hatte ich auch. Das wurde doch jetzt echt vielfach behauptet.
Das nächste OS wird nicht mega viele Features haben, aber dafür megaaaa optimiert.
Und Safari soll auch wieder schneller werden. Also gute alte 00er Vibes.
Das sagen die offenbar immer, wenn denen nichts mehr einfällt, was sie noch bringen können.
Der Plan ist sicherlich mehr als nötig! Ging das bei IOS 25 aber nicht auch komplett in die Hose?
Da iOS 25 nicht erschienen ist muss es wohl in die Hose gegangen sein…
Sorry, IOS 18! Du hast völlig Recht!
Die Tastatur fixen bitte
Nein. Wir alle tippen einfach nur falsch!
+1
Frag ich mich auch, ob die selber die eigene tastertur nutzen und nicht aufgefallen ist das die Buged ist
Wird sehr wahrscheinlich nicht passieren. Neue Funktionen sind das einzige was die Geräteverköufe ankurbelt. Darauf wird Apple auch nur für ein Jahr nicht verzichten.
+1. Diese Wartungsupdate Gerüchte gibt es seit Jahren. Passiert ist nichts. Stattdessen überschlägt sich Apple jedes Jahr aufs Neue mit neuen Funktionen, die nie fertig werden und ständig verschoben werden. Im Prinzip machen sie jedes Jahr genau das Gegenteil von Wartung und Optimierung. Sie blasen die Systeme ständig weiter auf mit unfertigen Festures, die anschließend noch 3 Mal verschlimmbessert werden, bis dann bei der 4. Updateoffensive endlich ein brauchbarer Fix kommt.
++1
Was ist mit IOS 18? Da war es so!
Das heißt es seit Jahren, dass das nächste große Major iOS Release nur ein Wartungsupdate wird. Diese „Snow Leopard“ iOS Sau wird seit Jahren jedes Frühjahr durchs Dorf getrieben. Und? Bisher Fehlanzeige. Glaube es erst, wenn es so weit ist.
Diesen Wunsch liest man ja immer wieder mal als kolportiertes Gerücht. Ich hoffe liest diesen sehr realen Wunsch der Nutzer ebenfalls. Snow Leopard seinerzeit war ja wirklich ein Segen.
Ach herrlich … die Veröffentlichung von Snow Leopard ist inzwischen fast 17 Jahre her. Die Entwicklung also noch älter. Jüngere iOS-Nutzer waren da womöglich noch nicht mal geboren… Angesichts der sich seit Jahren dramatisch verschlechternden Software-Qualität von Apple, wird ein solches neuerliches Wartungs-Update nun fast jedes Jahr als Sau durch Dorf getrieben … jedoch ohne, dass je etwas vergleichbares passierte … noch immer zieht Apple fehlerbehaftetes Blendwerk der Qualität vor. Ich glaub das erst, wenn es wirklich passiert …
Also so, wie die letzten x Release. Hört man irgendwie vor jedem Release unfassbar das sich gefühlt nicht wirklich etwas tut seit Jahren. Außer mal das UI Update zuletzt.
Waaaaas? Keine neuen Emojis?!
Okay, dann wird dieses Jahr mal kein neues iPhone gekauft. /s
So nämlich!
Apple hat genau was mit den neuen weltweit gültigen Emojis zu tun?
Einfach nur alle zwei Jahre eine neue Version. Jedes Jahr braucht kein Mensch, behaupte ich jetzt einfach mal so.
Gut so aber auch nichts Neues. Bei iOS 8, 10 und 17 (Kontaktposter) gab es auch hauptsächlich Neuerungen unter der Haube.
Von 26.3 aufwärts wäre noch genug Platz gewesen fürs aufräumen, Codebasis ändert sich ja nicht.
Es sähe aber besser aus als kurz nach dem Release wieder ein X.0.1 nachzulegen.
Was sollen diese unsinnigen Versionen. Nicht EINE ist richtig gelaufen. Hauptsache NEU . Unglaublich
Was läuft denn da nicht richtig?
Heißt es das nicht irgendwie jedes Jahr?? Und mal ehrlich, vor wie vielen Jahren gab es denn die letzte wirklich große Neuigkeit mit einem iOS Update?? Vor 10 Jahren?
Die letzten Jahre gab es die heftigsten Neuerungen wie Mitteilungszentrale, Homebildschirm (Widgets), Sperrbildschirm. Es wurde seit iOS 10 quasi alles neu gemacht, selbst bis iOS 18.
Wird ja auch mal Zeit wieder mehr an einem stabilen Betriebssystem zu Arbeiten statt jedes Jahr irgendwelchen neuen schnick Schnack der am Ende nicht funktioniert und erst 1-2 Jahre später nach X Updates zum laufen kommt und am Ende dann doch wieder verworfen wird.
Geht bitte diesen Weg jetzt wieder und tut mal was dafür das viele Dinge ausgereift sind und arbeitet lieber parallel an neuen Dingen und bringt sie wenn sie funktionieren.
Mein einziger richtiger Wunsch wäre ja das endlich mal Siri richtig brauchbar wird denn die letzten zwei Jahre hätte ich am liebsten meine 7 HomePods in der Tonne versenkt
Euch allen noch einen guten Wochenstart
Wahrscheinlich lassen die Claude einfach mal alles überarbeiten
iOS läuft bei mir perfekt. Schon jetzt und auch früher. Ich weiss nicht was für Probleme die Leute immer haben, meine Apple Geräte laufen und liefen schon immer absolut problemlos.
Damit werden wir immer vertröstet, wenn es kein echtes mayor release gibt, oder wenn features gestrichen werden.
Dieses Jahr ist es das erste Mal, dass das Gerücht Sinn ergibt.
Wir haben das Liquid Glass Design bekommen – für neue Geräte ist also die optische Unterstützung schon gegeben.
KI wird groß eingeführt, Siri und Apple Intelligence werden neu und „anders“.
Da passt es sehr gut, jetzt im Hintergrund aufzuräumen – neue Funktionen + Umstellung bei den Usern gab es massig in den letzten Jahren und es werden sicher ein paar auch extra noch veröffentlicht – aber aufräumen macht jetzt am meisten Sinn.
Perfekt darauf hatte ich gehofft
Wäre schon längst an der Zeit!
Gerne von 20 GB iOS etwas runter.. und 20 GB Systemdaten reduzieren…
Würde mich freuen, wenn es endlich eine vernünftige Lösung gäbe, die Systemdaten (Einstellungen – Allgemein – iPhone-Speicher – Systemdaten) zu löschen / reduzieren. Bei meinem iPhone 13 Pro sind sie seit 12/2021 auf gewaltige 80 GB !!! gestiegen. Die muß man doch mit einem geeigneten Tool aufräumen / reduzieren können!?
Alle im Netz vorgeschlagenen Aktionen habe ich schon durch. Mir bleibt wahrscheinlich nur eine NEUINSTALLATION . Backup / Restore war auch erfolglos!
Bin iPhone-Nutzer seit der 1. Stunde und hatte bisher keine Probleme mit Updates usw. Wenn man das so liest, hab ich aber viel Glück gehabt
Dann kann ja nix mehr schief gehen. Und Siri 2.0 kommt dann zum 31.12.26. Dann ist die Aussage im Laufe des Jahres auch korrekt.
Sollten mal das ganze KI Gedöns runter schmeißen, besonders für Geräte die das ganze überhaupt nicht nutzen können. Habe kein IPhone Pro und trotzdem dieses riesige Paket bekommen. Bei meinem IPad Pro 64GB mußte ich schon Apps entfernen. Irgendwann ist nur noch Platz für das Betriebssystem.
Apple muss erstmal beweisen, dass sie überhaupt noch so ein stabiles System wie Snow Leopard entwickelten können. Das glaube ich erst wenn ich es sehe. Nach Snow Leopard konnte man dabei zugucken wie die Fehler dazugekommen sind. Und die Liebe zum Detail fehlt Apple schon seit Jahren.
Schafft bitte das grauenhafte Liquid Glass ab!!! – Ein vergeblicher Wunsch, oder?