dm baut Bargeld-Option aus: Mit Mastercard Debit- und Kreditkarte

Die Drogeriemarkt-Kette dm hat einen Ausbau der Services im Bereich Bargeld und Zahlungsarten angekündigt. Ab sofort ist es bei dm möglich, Bargeld per Debit- oder Kreditkarte von Mastercard abzuheben.

So können sich nun auch Inhaber einer Mastercard in allen dm-Märkten bereits ab dem ersten Produkteinkauf gebührenfrei bis zu 200 Euro auszahlen lassen. Ergänzend zur Bargeldauszahlung mit einer Debit- oder Kreditkarte von Mastercard können Kunden weiterhin per girocard bis zu 200 Euro ab dem ersten Produkteinkauf kostenfrei abheben.

Die Zahlung des Einkaufs über kontaktlose Dienste wie Google Pay und Apple Pay ist schon länger möglich. Martin Dallmeier, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Finanzen + Controlling, kommentiert: