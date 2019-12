DLF Audiothek springt auf die Apple Watch

Nur drei Wochen nach dem großen CarPlay-Update versteht sich die DLF Audiothek, die seit Herbst 2017 erhältliche, kombinierte Hör-Mediathek von Deutschlandfunk, DLF Kultur und DLF Nova , nun auch auf die Apple Watch.

Mussten wir uns zuletzt vor allem an Einstellungen brauchbarer Apple Watch-Anwendungen bekannten Anbieter gewöhnen, gibt sich der Deutschlandfunk jetzt richtig Mühe bei seiner Umsetzung.

So lässt sich die DLF Audiothek auch ohne iPhone in der Nähe auf dem Handgelenk starten und bietet hier den Schnellzugriff auf die drei Livestreams von Deutschlandfunk, DLF Kultur und DLF Nova an,

Zudem offeriert auch die Watch-App den einfachen Zugriff auf das im Vorfeld selbst zusammengestellte Hörprogramm und die eigenen Favoriten.

Die DLF Audiothek, die sich im eingebetteten Video kurz vorstellt, ergänzt im App Store die ebenfalls empfehlenswerte ARD Audiothek. Der Gratis-Download bietet Nutzern nicht nur den Zugang zu den Live-Streams und aktuellen Sendungsmitschnitten, sondern listet auch zahlreiche Archiv-Inhalte, die sich durchstöbern, anhören und zum Mitnehmen herunterladen lassen.

Im Video: DLF Audiothek stellt sich vor