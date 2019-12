iPod mit Click Wheel: Apple entfernt Rewound-App

Immerhin: Regelmäßige ifun.de-Leser hatten seit Mitte letzter Woche Zeit, sich mit der Rewound-App vertraut zu machen und diese aus dem App Store zu laden. Nun hat Apple den Download gestoppt.

Ein Schritt der viele Anwender überraschen dürfte. Denn die App, die dem klassischen iPod mit Click Wheel Hommage zollte, gab sich betont viel Mühe dabei Apple eben nicht auf die Füße zu treten.

Nach dem Download zeigte die Rewound-App einen unscheinbaren Bildschirm mit wenig attraktiven Text-Tasten an, präsentierte die eigene Musik-Sammlung und arbeitete erst mal nur wie ein dürftiger MP3-Player. Erst nachdem sich Nutzer mit passenden Grafiken aus dem Netz versorgten, konnte die App in einen virtuellen iPod verwandelt werden.

Diese mussten auf Twitter mit dem Hashtag #rewoundskins aufgespürt werden. Wurden die Bilder auf dem iPhone dann in den eigenen Fotos gesichert und anschließend als Skin-Grafiken in der Rewound-App ausgewählt, passte sich diese entsprechend an.

Die Musik-Anwendung reagiert darauf mit dem Anpassen ihrer Steuerelemente und verhält sich anschließend wie ein iPod mit klassischem Click Wheel – haptisches Feedback inklusive.

Eine Trickserei, so offensichtlich wie die versteckten Gewinnmöglichkeiten beim Pachinko. Allerdings auch eine, die zumindest auf dem Papier nicht gegen Apples Entwickler-Richtlinien verstoßen haben dürfte.

Dies scheint den App Store-Prüfern jedoch gleich. Diese haben die Rewound-App aus dem App Store entfernt und unter anderem angegeben, dass Anwender diese mit einem offiziellen Apple Produkt verwechseln könnten.

Entwickler Louis Anslow will nun an einer Web-Version seines Players arbeiten und nutzt die kurzfristige Aufmerksamkeit um $20.000 Spenden dafür einzusammeln.

Damit dürfte jetzt auch das Schicksal der ähnlich gestrickten App von Elvin Hu besiegelt sein. Diese befindet sich gerade im Beta-Test und wird diesen, aller Voraussicht nach, nicht mehr verlassen.