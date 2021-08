DKB: Runderneuerte Banking-App landet im App Store

Installiere die DKB-App, wenn du per Smartphone deinen Kontostand checken, Geld überweisen oder deine Kreditkarten verwalten möchtest. Willst du mehr, z. B. ein Depot oder eine Finanzierung verwalten, Terminüberweisungen und Daueraufträge anlegen oder deine persönlichen Daten ändern, nutze jeden Webbrowser oder die DKB-Banking-App. Solche Aufträge gibst du immer per TAN frei – installiere dir dazu zusätzlich die DKB-TAN2go-App, mit der du die TANs erzeugst.

