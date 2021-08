Homeoffice-Verlängerung: Apple verschiebt Büro-Rückkehr bis Januar

Die initiale Planung, nach der ein Großteil der Apple-Belegschaft bereits im September wieder den regulären Dienst im Büro antreten sollte, wurde bereits Ende Juli über Bord geworfen.

Angesichts steigender Corona-Infektionen in den USA entschied sich Apple damals dafür die Rückkehr aus dem Homeoffice in den Oktober zu verschieben – am hybriden Modell wurde hingegen festgehalten.

3 Tage im Büro, zwei Tage zu Hause

Ab Oktober, so die Vorgabe, sollten sich die Angestellten wieder an mindestens drei Tagen in der Woche im Apple-Hauptquartier aufhalten.

Auch zwei Tage Heimarbeit hätte Apple dann noch akzeptiert (für weitere Homeoffice-Tage wäre eine zusätzliche Freigabe des vorgesetzten Managers nötig gewesen), um die hochqualifizierten Angestellten nicht an Mitbewerber wie Google oder Facebook zu verlieren, die langfristig auf deutlich großzügigere Homeoffice-Regelungen setzen wollen.

Apple hingegen pocht auf die persönliche Anwesenheit, die nach Meinung des Apple-Chefs Tim Cook gerade für den kreativen Prozess vonnöten ist.

Nächstes Rückkehr-Ziel: Januar 2022

Doch daraus wird nun erst mal nichts. Wie aus einer internen E-Mail der Personal-Chefin Deirdre O’Brien hervorgeht, aus der das Technik-Portal The Verge zitiert, soll die Büro-Rückkehr nun erneut bis mindestens Januar 2022 verschoben werden. Zudem hat das Unternehmen angekündigt allen Mitarbeitern einen Monat vor der geplanten Rückkehr ins Büro Bescheid zu geben.

O’Brien hat die Belegschaft zudem dazu aufgerufen, sich gegen den Coronavirus impfen zu lassen. Anders als Google oder Facebook setzt Apple jedoch noch nicht auf eine generelle Impfpflicht für die Angestellten.

Ob bzw. wie sich die Verlängerung der Homeoffice-Zeiten auf die Fertigstellung von Produkten, Software-Komponenten und langfristig angelegte Projekte auswirken wird, bleibt abzuwarten.

