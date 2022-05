DKB Banking: Die neue iPhone-App wird erwachsen

Erst seit kurzem lassen sich bereits angelegte Konten in der DKB-App zudem umbenennen und so deutlich einfacher voneinander unterscheiden, solltet ihr über mehr als ein Giro- und ein Tagesgeldkonto bei dem Geldinstitut verfügen, dass seinerseits eine 100-prozentige Tochter der Bayerischen Landesbank ist.

Ebenfalls neu in der jetzt zum Download bereitstehenden Version 1.10 ist eine Geräteübersicht all jener Mobilgeräte, die bereits mit dem persönlichen Online-Banking verknüpft wurden. Diese lassen sich hier mitsamt des ersten Verknüpfungsdatums einsehen und bei Bedarf natürlich auch löschen. Zudem zeichnet die DKB das Hauptgerät gesondert aus. das zur Freigabe von Zahlungen beim Internet-Banking genutzt wird. Hauptgerät ist dabei immer das zuletzt verbundene Gerät.

