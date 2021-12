Neue DKB-App: Die Foto-Überweisungen sind unschlagbar

Die DKB-App kann mit der iPhone-Kamera nahezu jede Papierrechnung in einen korrekt ausgefüllten, digitalen Überweisungsauftrag verwandeln, der sich umgehend bestätigen und in der App per Knopfdruck abnicken lässt.

Wir wollen kurz auf die in der neuen App möglichen Foto-Überweisungen zu sprechen kommen. Was Anfangs noch wie ein Gimmick mit fragwürdigem Mehrwert wirkte, hat sich inzwischen auf ganzer Linie bewährt und sollte auch von euch ausprobiert werden.

Wir müssen uns an dieser Stelle kurz als Kunden der Deutschen Kreditbank outen, um gleich im nächsten Satz auf eine Funktion aufmerksam zu machen, die wir in der runderneuten iPhone-Anwendung des Kreditinstitutes erst übersehen haben, inzwischen aber nicht mehr missen wollen.

