Apps auf Rezept: Kassen zahlen 324 Euro pro App-Download

Dabei zählt die Bundeshauptstadt Berlin die mit Abstand höchste Verordnungsquote von 2,3 DiGA-Rezepten auf 1.000 TK-Versicherte. Die TK merkt dabei an: In Berlin haben auch besonders viele DiGA-Hersteller ihren Sitz.

Von der neuen Möglichkeit wurde nach Angaben der TK in einigen Regionen seitdem reger Gebrauch gemacht. Im Beobachteten Zeitraum von Oktober 2020 bis Ende Dezember 2021 hat die Techniker Krankenkasse knapp 20.000 Codes für Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) ausgegeben. Auffällig war dabei jedoch, dass die Verschreibungen dabei von nur knapp 4 Prozent der in Deutschland aktiven Ärztinnen und Ärzte kamen. In Absoluten Zahlen: Von den fast 200.000 ambulanten Ärztinnen und Ärzte sowie den Psychotherpeutinnen und -therapeuten, die ebenfalls DiGA-Anwendungen verschreiben dürfen, hätten nur 7000 von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Implementiert als Teil des Digitale-Versorgungs-Gesetzes (DVG), können Praxen seit Oktober 2021 die Nutzung von Gesundheits-Apps verschreiben und die Kosten der digitalen iPhone-Downloads so den gesetzlichen Krankenkassen in Rechnung stellen.

