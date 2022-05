Akkus für iPhone UND Apple Watch: Ein Favorit, zwei Alternativen

Kommt es vor allem auf die Größe an bietet der Hersteller Newdery eine nur 8 cm x 4 cm x 2 cm kleine Dual-Ladelösung mit USB-C-Port und Apple Watch-Auflage an. Diese kommt jedoch nur auf 4.000mAh was für die Apple Watch selbst ausreichen mag, einem zusätzlichen iPhone aber etwas zu wenig Saft bietet.

Besonderheit des mit einer 9.000 mAh-Kapazität ausgestatteten Akkus: Dieser kann nicht nur per USB-C sondern auch per Lightning geladen werden. Den Power-Delivery-Standard kennt das 40-Euro-Modell allerdings nicht.

