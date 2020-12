DIY-Widgets mit Scriptable: Vaccination zeigt Zahl der COVID-Geimpften

Mit der iOS-App Scriptable hat der Entwickler Simon B. Støvring eine vergleichsweise einfache Plattform zum Erstellen eigener iOS-Widgets geschaffen. Wir haben in der Vergangenheit schon einige auf diesem Konzept basierende Erweiterungen für den iPhone-Home-Bildschirm präsentiert. Mit Vaccination könnt ihr euch nun die aktuelle Zahl der gegen COVID geimpften Bundesbürger auf den Home-Bildschirm holen.

Positive vibes: my new @scriptableapp widget shows the amount of people who have been vaccinated against #COVID19 in Germany. (Source: RKI)

Gist (Quick & dirty): https://t.co/AAxtcBtjtl pic.twitter.com/wrVfvGv65B

— Marco Dengel (@marco79) December 29, 2020