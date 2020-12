Apple-Kalender ergänzt Feiertage für 2021

Kurz vor Torschluss zeigt sich auch Apples Kalender-App für den Jahreswechsel bereit. Beginnend mit „Neujahr“ am 1. Januar werden jetzt auch die Feiertage für das kommende Jahr 2021 im Apple-Kalender „Deutsche Feiertage“ auf iOS-Geräten und dem Mac angezeigt.

Wir haben in der Vergangenheit schon mehrfach darauf hingewiesen, das sich der von Apple ausgegebene Feiertagskalender als eher unzuverlässig erwiesen hat. So kam es immer wieder auch vor, dass einzelne Feiertage nicht korrekt oder gar nicht aufgeführt waren, zudem machen die kurzfristigen Aktualisierungen eine Planung mit etwas mehr Vorlauf schwer. So hat Apple in den vergangenen Tagen zwar die Feiertage für 2021 hinzugefügt, aber schon der 1. Januar 2022 fehlt hier wieder als Eintrag und man muss davon ausgehen, dass die nächste Aktualisierung wieder ähnlich spontan erfolgt.

Als Alternative verweisen wir gerne auf das Angebot von „Feiertage Deutschland“. Hier könnt ihr alle bundes- und landesweiten Feiertage für die nächsten 15 Jahre abonnieren, inklusive verlässlicher Informationen darüber, ob die Regelungen bundesweit oder nur regional Gültigkeit haben.