Weihnachten: Apple dominiert Liste der Smartphone-Aktivierungen

Die Marktforscher von Flurry halten eindrucksvolle Zahlen mit Blick auf das verstrichene Weihnachtsfest bereit. Neun der zehn am Weihnachtstag in den USA am häufigsten aktivierten Smartphones kamen von Apple.

Apples derzeitiges Premium-Modell, das iPhone 12 Pro Max, belegt dabei den dritten Platz. An vorderster Stelle rangiert das iPhone 11, gefolgt vom iPhone XR.

Schaut man auf den größten Zuwachs, so dominiert unter den Apple-Geräten das iPhone SE mit 34 Prozent vor dem iPhone 12 mit 23 Prozent. Als Grundlage für diese Werte dient jeweils der vorherige Durchschnitt über sieben Tage hinweg. Spitzenreiter in dieser Kategorie ist das sonst auf dem zehnten Platz liegenden Budget-Geräte LG K30 mit 181 Prozent.

Unterm Strich wurden im aktuellen Jahr allerdings deutlich weniger Smartphone-Aktivierungen verzeichnet als im Vorjahr, dieser Wert lag 2019 noch 23 Prozent höher. Hauptgrund dürfte neben Einschränkungen im Vertrieb und der Produktion auch die finanzielle Unsicherheit bei vielen Interessenten sein.

Apples Server hatten am Weihnachtstag dennoch heftig zu kämpfen, so waren die zugehörigen iCloud-Dienste teils über mehrere Stunden hinweg überlastet. Hierzu dürfte auch die Tatsache beigetragen haben, dass sich zahlreiche HomePods unter dem Weihnachtsbaum fanden. Nutzer berichten, dass sich die Aktivierung der Siri-Lautsprecher teils über etliche Stunden hingezogen hat.