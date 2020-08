Digitale Identifikation: Telefónica unterstützt eID-Verfahren

Vier Monate nachdem Vodafone als erster der drei großen Netzbetreiber die Unterstützung für das sogenannte eID-Verfahren bekannt gab, zieht heute die Telefónica nach und will das neue eID-Verfahren ebenfalls großflächig ausrollen.

Neukunden können ihre Identität so bereits beim Kauf einer Prepaid-SIM im Fachhandel bestätigen lassen, indem ihre Personalausweisdaten vom Händler elektronisch per App überprüft werden. Bisher war das ein rein manueller Prozess, der einige Zeit in Anspruch nahm.

Der neue Service wurde in einem ersten Schritt bei den Marken AY YILDIZ und Ortel Mobile eingeführt. Auf Basis der hier gesammelten Erfahrungen prüft das Unternehmen derzeit die Nutzung für die Kernmarke 22 sowie weitere Marken, um den neuen Service auch für den Massenmarkt anzubieten.

Über 80 Prozent der Personalausweise geeignet

Nach Angaben der Telefónica verfügen über 80 Prozent der neuen deutschen Personalausweise über die eID-Funktion, die einen kontaktlosen Austausch von Daten ermöglicht. Auch elektronische Aufenthaltsgenehmigungen unterstützen bereits die eID, sodass das Verfahren nicht auf deutsche Staatsbürger begrenzt ist. Bis Jahresende 2020 will die deutsche Politik sämtliche Personalausweise und Aufenthaltsgenehmigungen mit der Funktion ausstatten.