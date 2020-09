DHL Live-Tracking bis Jahresende für 4 von 5 Paketen

Über den Start der Live-Tracking-Funktion von DHL haben wir zu Jahresbeginn berichtet. Damit zusammenhängend hat der Konzern ja auf Anfrage hin mitgeteilt, dass die Live-Verfolgung von Paketen schrittweise eingeführt und erst im kommenden Jahr für alle Haushalte zur Verfügung stehen wird. Diesbezüglich gibt es nun positive Neuigkeiten. Immerhin 80 Prozent der deutschen Haushalte sollen noch in diesem Jahr über diese Option verfügen.

Im Interview mit der Welt äußert sich der für die Post- und Paketzustellung verantwortliche DHL-Manager Tobias Meyer zu den Fortschritten in diesem Bereich. Die Corona-Problematik habe hier und da zu Verzögerungen geführt, doch sei die Einführung der versprochenen Neuerungen für alle Kunden weiterhin in Arbeit. So soll eine Live-Verfolgung der Paketzustellung online und damit verbunden die Möglichkeit, bis kurz vor Zustellung noch den Wunschort zu ändern, noch in diesem Jahr für den überwiegenden Teil der Sendungen möglich sein. Vier von fünf Paketzustellungen sollen bis Jahresende auf diese Weise angekündigt werden und nachverfolgbar sein.

Die Tatsache, dass die Live-Tracking-Funktion von Paketen im Internet und über die App des Anbieters laufend ausgeweitet wird, bestätigen regelmäßige Leserzuschriften zu diesem Thema.