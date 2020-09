„Time Flies“: Das Apple-Event heute ab 19 Uhr im Live-Stream

Ab 19 Uhr könnt ihr heute Abend Apples Special Event „Time Flies“ live mitverfolgen. Der Live-Stream wird sowohl über die Apple-Webseite als auch über YouTube zu sehen sein. Zudem gehen wir davon aus, dass Apple rechtzeitig auch noch ein Update für die TV-App veröffentlicht, sodass der Stream auch komfortabel über Apple TV abrufbar ist.

Wer sich bis dahin an den von Apple angebotenen AR-Spielereien zu „Time Flies“ versuchen will, ruft die Apple-Webseite auf dem iPhone auf und tippt auf das Logo der Veranstaltung. In der Folge seht ihr eine an Zini erinnernde Animation der Grafik, wahlweise vor weißem Hintergrund oder frei virtuell im Raum platzierbar. (Danke Flo)

Wir begleiten die Apple-Veranstaltung heute wie immer live und werden direkt über relevante Ankündigungen und Produktvorstellungen berichten. Mehr oder weniger Fest auf dem Programm stehen die neue Apple Watch und neue iPads, zudem wird über die Ankündigung von Apples AirTags und einem HomePod mini spekuliert.